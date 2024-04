Vatertag ist wieder einmal ums Eck, und weil das landauf landab mit Festen und Feiern verbunden ist, rufen sich auch diverse Getränke dazu ins Gedächtnis, um an diesem Tag ein Begleiter fürs Feiern zu sein.

So auch der irische Whiskey Proper No. Twelve, der auch gleich zwei einfache Rezepte für den passenden Genuss mit in die Aussendung gepackt hat. So sollte also der Geselligkeit nichts mehr im Wege stehen:

Proper Herrentag feiern mit Proper No. Twelve

Ein Tag und ein Whiskey für die Geselligkeit

Im Frühjahr steht ein Feiertag bei Männern ganz besonders hoch im Kurs: der Herrentag. Ob bei einer gemütlichen Bollerwagentour mit Freunden oder einer zünftigen Vatertagsfeier: Proper No. Twelve ist der ideale Begleiter für unvergessliche Momente in geselligen Runden. Der beliebte irische Whiskey steht – ganz im Geiste seines Gründers, dem weltbekannten Mixed-Martial-Arts-Kämpfer Conor McGregor – für Leidenschaft und Entschlossenheit und vor allem für das ehrliche Miteinander unter Männern. Und kein Tag eignet sich besser dafür, dass zu feiern als der Vatertag – auch Herrentag genannt. Ob gemeinsam unterwegs, in der Stammkneipe oder in geselliger Runde beim Grillen: Proper No. Twelve ist pur oder in den Longdrinks Proper & Cola oder Proper & Ginger ein echter Herrentags-Klassiker. Übrigens auch ein „proper“ Geschenk zum Vatertag: Die 0.7-l-Flasche ist jetzt im Handel oder beispielsweise auf www.club-of-spirits.de erhältlich, zum UVP von 20,99 €.

Dieser „proper“ Irish Whiskey ist allen gewidmet, die den Wert harter Arbeit kennen und das wahre Gesicht Irlands schmecken wollen: Proper No. Twelve. Sanft, zugänglich und gesellig ist er der irische Whiskey für alle diejenigen, die Ehrlichkeit schätzen, Brüderlichkeit fühlen und auch die kleinen Siege des Alltags feiern. Der Name des dreifach destillierten Irish Whiskey mit Noten von Vanille und Honig beruft sich auf Crumlin, Dublins 12. Bezirk. Ein bis heute stolzes und authentisches Arbeiterviertel und zugleich der Ort, an dem Gründer und MMA-Fighter Conor McGregor aufwuchs und kämpfen lernte.

Proper & Cola

Whiskey Cola – ein Klassiker, der eigentlich immer geht aber am Herrentag eben besonders gut. Denn er ist auch im Bollerwagen gut zu mixen und steht mit Proper No. Twelve für das beste Miteinander mit echten Kerlen. Auf euch: Slainté!

So wird er proper gemixt:

60 ml Proper No. Twelve

90 ml Cola

Eiswürfel Proper No. Twelve idealerweise auf Eis ins Glas geben, Cola nachgießen

Proper & Ginger

Proper No. Twelve und Ginger Ale: Wer diese beiden Zutaten im Bollerwagen dabei hat, kann sich auch unterwegs den idealen Herrentags-Drink mixen. Super einfach und perfekt, um auf kleine und große Siege anzustoßen – auch beim gemeinsamen Sport schauen. Also hoch die Gläser: Auf die Väter!

So wird er proper gemixt:

60 ml Proper No. Twelve

90 ml Ginger Ale

Eiswürfel

Proper No. Twelve idealerweise auf Eis ins Glas geben, mit Ginger Ale aufgießen.

Über Proper No. Twelve

Proper No. Twelve ist ein ausgesprochen sanfter, dreifach destillierter Irish Whiskey mit Noten von Vanille, Honig. Er ist „proper“ – ein richtiger irischer Whiskey, wie er sich gehört. In ihm steckt der wahre Charakter Dublins, Irlands Herz, und milder irischer Geschmack, gegründet und geprägt vom Leben Conor McGregors. Conor McGregor ist Ire durch und durch und weltweit einer der bekanntesten und erfolgreichsten Mixed- Martial-Arts-Kämpfer.