Mark every win – Mit Proper No. Twelve auf die großen und kleinen Siege des Alltags anstoßen (mit Video)

Conor McGregors irischer Whiskey Proper No. Twelve zählt zu den bekanntesten und meistgekauften irischen Whiskeys weltweit – und startet jetzt eine neue Markenkampagne unter dem Titel „Mark every win“, in etwa mit „Feiere jeden Sieg“ sinngemäß übersetzt.

Mehr über die Kampagne samt dem dazugehörigen 30 Sekunden langen Imageclip können Sie unten sehen und lesen:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Die Beförderung bekommen? Ein Bauprojekt zuhause abgeschlossen? Einen neuen Highscore im Lieblings-Game erreicht? Egal, wie groß oder klein der Alltagssieg ist, er sollte gefeiert werden! Und zwar am besten in Gesellschaft und mit einem Proper No. Twelve Irish Whiskey in der Hand. Das ist die Botschaft der neuen „Mark every win“-Kampagne. Deren Highlight ist der eigens hierfür kreierte Spot, der auf diversen Online-Kanälen – mit Fokus auf YouTube und Netflix – ausgespielt wird. Die Kampagne wird begleitet von einem Social Media Flight und einer Aktivierung durch die Brand Activator, die mit Guest Shifts und Tastings im Gastronomie-Universum zusätzliche Aufmerksamkeit generieren.

Mit neuer Kampagne die Markenwerte stärken

Er ist der perfekte Whiskey für alle, die immer volle Leistung bringen und den Wert von harter Arbeit kennen – Proper No. Twelve. Und er ist ebenso der perfekte Whiskey, um auf die Ergebnisse dieser harten Arbeit anzustoßen. Dabei sollte es keine Rolle spielen, wie groß oder klein diese Erfolge sind. Denn jeder Erfolg hat einen Jubel verdient. Deshalb launcht die Marke jetzt unter dem prägnanten Claim „Mark every win“ eine Digitalkampagne, die genau das kommuniziert: Die Notwendigkeit, auch die kleinen Siege des Alltags zu feiern. Dafür hat die Marke einen Spot in Griechenland gedreht. Die Story handelt von einer Gruppe Freunde, die sich eine begehrte Parkbank sichern kann und gemeinsam mit einem Proper No. Twelve auf diesen Erfolg anstößt. Stolz – aber nicht arrogant – mit der Entschlossenheit, ihre Ziele zu erreichen, treten die Darsteller*innen im Spot auf und feiern den Sieg leidenschaftlich und freundschaftlich gemeinsam. Eine ideale Markenbotschaft für den Whiskey, der vom bekannten und erfolgreichen MMA-Fighter Conor McGregor entwickelt wurde.

Jeder nach seinem Geschmack – eben einfach unkompliziert

Das Beste daran: Proper No. Twelve kennt keine Berührungsängste oder Star-Allüren. Das bedeutet, dass jeder den Irish Whiskey so genießen kann, wie er mag. Ob pur, auf Eis oder gemixt mit Cola, Ginger Ale oder Soda – der dreifach destillierte Whiskey punktet in allen Varianten mit seinem sanften Geschmack und den Noten von Vanille, Honig und geröstetem Holz. Das verdeutlicht auch der Spot, bei dem am Ende alle Protagonisten mit einem anderen Drink anstoßen. Der Spot wird ab dem 16. Oktober bis Mitte Dezember auf unterschiedlichen Digitalkanälen ausgespielt, der Fokus liegt auf YouTube und Netflix als reichweitenstarken Kanälen. Unterstützt wird die Kampagne digital durch einen Social Media Flight. Hier steht der Tiger im Mittelpunkt der Visuals. Als Markenzeichen von Proper No. Twelve steht der Tiger nicht nur als Tattoo von Produktentwickler Conor McGregor für Stärke und Mut, sondern vor allem auch für Entschlossenheit und Unabhängigkeit – eben alles, was man braucht, um den kleinen Herausforderungen des Alltags zu begegnen. Im Gastronomie-Universum wird die Kampagne zusätzlich durch den Einsatz der kompetenten Brand Activator verlängert, die mit Guest Shifts und Tastings neue Probierkontakte generieren.