The Macallan bringt The Macallan Harmony Collection – Amber Meadow und Green Meadow

The Macallan Harmony Collection – Amber Meadow haben wir ja bereits im Juli auf Whiskyexperts ankündigen können, jetzt ist die dritte Auflage der Harmony Collection von The Macallan offiziell erschienen, und sie enthält zwei Ausgaben: Amber Meadow und Green Meadow.

The Macallan Harmony Collection – Amber Meadow und The Macallan Harmony Collection – Green Meadow wurde von Whisky Maker Steven Bremner in Zusammenarbeit mit Stella & Mary McCartney entwickelt und haben die schottischen Grasländer zum Thema. In die Verpackung und die Label wurde Mähgut von den schottischen Wiesen eingearbeitet.

Der Macallan Harmony Collection – Amber Meadow ist mit 44,2% vol. Alkohol abgefüllt und zeigt Noten von Orange und Zitrone sowie Eiche und Melone, während der Macallan Harmony Collection – Green Meadow mit 40,2% abgefüllt wurde und Noten von Zitrusfrucht und Pfingstrose sowie Vanille und Mandel bietet. Beide werden ab heute, den 11. Oktober, bei Harrods, Selfridges und The Whiskey Exchange für 160 £ erhältlich sein. Steven Bremner dazu:

“There is so much to discover with The Macallan Harmony Collection Amber Meadow. It is a single malt redolent of warm meadows and mature barley fields, with a rich, citrus-scented finish.

“The 100% natural summer evening colour derived from our exceptional Sherry-seasoned oak and Bourbon casks reflects the richness of the flavour which awaits.

“On the nose, fresh citrus fruits and honeysuckle are complemented by hints of vanilla, coconut and ripe barley fields.

“On tasting, notes of oak, lemon, melon are prominent, accompanied by flavours of classic scone and almond with green tea, before giving way to a rich and sweet long finish.”