TTB-Neuheit: The Macallan Harmony Collection – Amber Meadow

Nach Rich Cacao und Intense Arabica setzt nun The Macallan seine Harmony Collection fort, wenn man einem neuen Eintrag in de us-amerikanischen TTB-Datenbank Glauben schenkt. Der The Macallan Harmony Collection – Amber Meadow ist den schottischen Grasländern gewidmet und in Zusammenarbeit mit Stella & Mary McCartney entstanden. Laut Etikett wurde in die Packung und die Label Mähgut von den schottischen Wiesen eingearbeitet – als Zeichen der Verbundeheit mit der schottischen Landschaft.

Stella McCartney und Mary McCartney sind beides Töchter von Paul McCartney, dem Ex-Beatle, und beide sind künstlerisch tätig: Stella als Designerin, Mary als Fotografin.

Und so sehen die Etiketten aus:

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf.