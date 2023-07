Neu: St. Kilian Distillers Advocaat Eierlikör verfeinert mit Single Malt Whisky und neues Flaschendesign des Likörsortiments

Eierlikör? Hat was. Eierlikör mit Single Malt verfeinert? Hat noch mehr was. Und vor allem: Platz in der Berichtertsattung auf Whiskyexperts, wo wir Whisky ja in allen möglichen Spielarten präsentieren wollen.

Anlass ist hier der neue Advovaat Eierlikör von St. Kilian Distillers, der mit Single Malt aus der eigenen Brennerei verfeinert wurde – und das generell neue Flaschendesign der Likör-Range, das gleichzeitig mit ihm vorgestellt wird.

Hier also alle Infos dazu – samt einem „eggsplosiven“ Cocktailrezept:

Mit der Kombination aus neuem Geschmackserlebnis und modernem Flaschendesign setzt die deutsche Destillerie erneut Maßstäbe

Rüdenau, im Juli 2023

Die fränkische Destillerie St. Kilian Distillers stellt mit dem neuen Advocaat Ihren ersten Eierlikör vor. Die Besonderheit dieser exquisiten Likörvariation ergibt sich aus der Verfeinerung mit hochwertigem St. Kilian Single Malt Whisky. Damit vereint die köstliche Kreation die cremige Süße eines klassischen Eierlikörs mit der faszinierenden Komplexität des St. Kilian Single Malt Whiskys. Ergebnis ist ein raffinierter Likör mit einzigartiger Aromatik und zusätzlicher Tiefe, welcher ein unvergleichliches Geschmackserlebnis für Genießer und Liebhaber hochwertiger Spirituosen bietet.

Der neue Advocaat Eierlikör präsentiert sich in der mattschwarzen Pot-Still-Glasflasche

Advocaat Eierlikör – Made with Single Malt Whisky

Als einer der führenden Hersteller von Whiskys und Likören in Deutschland ist es St. Kilian Distillers ein besonderes Anliegen, innovative und qualitativ hochwertige Produkte zu schaffen. Der neue Advocaat Eierlikör reiht sich nahtlos in die ausgezeichnete Kollektion der St. Kilian Distillers und fügt dem ausgewogenen Sortiment eine weitere Facette hinzu.

Der vollmundige Eierlikör wird aus erlesenen Zutaten hergestellt und besticht durch seine herausragende Qualität, seine seidige Textur sowie seinen unwiderstehlichen Geschmack. Durch die Zugabe von sorgfältig ausgewähltem St. Kilian Single Malt Whisky erhält der Likör eine vielschichtige Komplexität. Verführerische Noten von feinstem Toffee und süßer Vanille verleihen dem Eierlikör zusätzliche Eleganz.

Ob pur genossen, über Eis serviert oder als krönende Verfeinerung von Desserts und Cocktails, der neue Eierlikör von St. Kilian Distillers verspricht ein raffiniertes Geschmackserlebnis für anspruchsvolle Genießer.

Tasting-Notes:

Aussehen: Sahniges Vanillegelb

Aroma: Ein vielschichtiges Zusammenspiel aus süßen, karamellartigen Nuancen des Toffees, warmen und verlockenden Vanillearomen sowie frischen Eigelbnoten, vereint mit köstlichem Gebäck, das an einen zarten Biskuitkuchen erinnert.

Geschmack: Eine köstliche Kombination aus cremiger Vanille mit einer sanften und verlockenden Würze, zarter, ein Gefühl von Frische und Natürlichkeit vermittelnder Eigelbsüße sowie verlockenden Toffeenoten, die mit einem Hauch von Karamell verschmelzen.

Nachklang: Die köstlich cremigen Toffeenoten schaffen in Begleitung von zarten Karamellnuancen und süßer Vanille ein reichhaltiges sowie vollmundiges Geschmackserlebnis.

Alkoholgehalt: 18% vol

UVP: € 24,90 (0,5 Liter)

„Eggsplosive“ – Rezeptinspiration für St. Kilian Advocaat Eierlikör

„Eggsplosive“ – Der St. Kilian Advocaat Eierlikör als cremig-süßer Cocktail.

Den Advocaat Eierlikör empfiehlt St. Kilian Distillers in der harmonischen Kombination mit dem mild-fruchtigen St. Kilian CLASSIC sowie frischem Orangen- und Zitronensaft.

Dieser Cocktail ist ein richtiger Kracher. Genießen Sie die harmonische Kombination aus dem St. Kilian Advcoaat Eierlikör, dem mild-fruchtigen St. Kilian CLASSIC sowie frischem Orangen- und Zitronensaft. Dieser verlockende Drink begeistert mit seinem cremig-süßen Geschmack und einer angenehm seidigen Textur. Überraschen Sie Ihre Liebsten oder auch sich selbst mit diesem erfrischenden Geschmackerlebnis. Cheers!

FÜR EINEN EGGSPLOSIVE BENÖTIGEN SIE:

Zubereitung: Eiswürfel in ein Glas geben. St. Kilian Advocaat Eierlikör, St. Kilian CLASSIC – Mild & Fruity, Orangen- und Zitronensaft mit etwas Eis shaken und aufgießen.

St. Kilian Premium-Liköre im neuen Gewand

Der cremige Advocaat Eierlikör – Made with Single Malt Whisky wird erstmalig in einer neuen, mattschwarzen 500 ml Pot-Still-Glasflasche abgefüllt. Mit Erscheinen des Eierlikörs präsentiert St. Kilian Distillers auch die übrige, fruchtig-frische und cremige Likörkollektion in neuem Look. Das umgestaltete Flaschendesign ist – wie auch bei den St. Kilian Single Malt Whiskys – an die ikonische Form der kupfernen Brennblasen angelehnt. Die St. Kilian Liköre in moderner Aufmachung, jedoch mit unverändert köstlichem Inhalt sorgen damit für stilvolle und wie gewohnt sommerlich-leichte Genussmomente.

Ein Überblick über die St. Kilian Liköre in neuem Design:

St. Kilian Advocaat Eierlikör, Made with Single Malt Whisky, 18 % vol

St. Kilian LIQUEUR, Made with Single Malt Whisky, 30 % vol

St. Kilian CREAM – Sahnelikör, Made with Single Malt Spirit, 25 % vol

St. Kilian BERRY – Waldfruchtlikör, Made with Single Malt Spirit, 30 % vol

St. Kilian LIME – Limetten-Sahnelikör, Made with Single Malt Spirit, 20 % vol

Advocaat Eierlikör und St. Kilian Liköre ab sofort erhältlich

Der neue Advocaat Eierlikör und die übrigen Likörvariationen sind ab sofort bei St. Kilian online und im Shop in der Besucher-Destillerie sowie im gut sortierten Handel erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung für den Advocaat Eierlikör und alle weiteren St. Kilian Liköre in der neuen, mattschwarzen 0,5l Pot-Still-Flasche lautet € 24,90.