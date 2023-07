Die Schweizer Langatun Distillery hat unter dem eigenen Namen und als unabhängiger Abfüller LongValley Selection drei neue Abfüllungen veröffentlicht, die wir Ihnen hier gerne genauer vorstellen wollen. Erhältlich sind sie im ausgesuchten Fachhandel, dort erfahren Sie auch die Preise der Bottlings:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Jetzt erschienen: Drei neue Abfüllungen von Langatun und der LongValley Selection

Neu aus der Langatun Distillery:

Langatun 1st. Fill Rioja Cask Matured 49,12% in Holzbox

(Vollreifung im Rioja Fass)

Hier haben wir ein Fass von dem berühmten Spanischen Weingut Ramon Bilbao

bekommen, in dem unser Langatun eine Vollreifung bekommen hat.

In dem Fass war vorher die Rebsorte Tempranillo.

Neu aus der Long Valley Selection:

Glentauchers 1st. Fill Bordeaux Red Wine Barrique Finish 14y.- 50%

Dieser Single Malt Scotch Whisky entspringt der Glentauchers Brennerei in der Region Speyside. Ein wunderbar weiches Destillat, welches 14 Jahre lang reifen durfte.

Dank der Reifung in einem First Fill Sauternes Barrique, bekommt man bei diesem klassischen Single Malt Scotch Whisky eine wunderbarreiche, fruchtige und intensive Aromen Palette. Destilliert wurde dieser Scotch im Februar 2009 und kam dann 14 Jahre später, im Mai 2023, in die Flasche.

Diese Single Cask Abfüllung ist auf 329 Flaschen limitiert

Tamnavulin 1st. Fill Sauternes Barrique Finish 14y.- 50%

Dieser Single Malt Scotch Whisky entspringt der Tamnavulin Brennerei in der Region Speyside. Ein wunderbar weiches Destillat, welches 14 Jahre lang reifen durfte.

Dank der Reifung in einem First Fill Sauternes Barrique, bekommt man bei diesem klassischen Single Malt Scotch Whisky eine wunderbar reiche, fruchtige und intensive Aromen Palette mit schönen süsslichen Einflüssen. Destilliert wurde dieser Scotch im Februar 2009 und kam dann 14 Jahre später, im Mai 2023, in die Flasche.

Diese Single Cask Abfüllung ist auf 262 Flaschen limitiert