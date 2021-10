PR: The Macallan präsentiert die neue Limited Edition Harmony Collection Rich Cacao

Zeitgleich wurde gestern in vielen Ländern der neue The Macallan Harmony Edition Rich Cacao, eine Zusammenarbeit zwischen Polly Logan, The Macallan Whisky Maker, und Jordi Roca präsentiert. In Österreich war es Niamh Taylor, die für den Importeur Schlumberger den Whisky im Park Hyatt Vienna vorstellte (ein Videointerview mit ihr bringen wir in den nächsten Tagen).

Niamh Taylor bei der Vorstellung des The Macallan Harmony Edition Rich Cacao in Wien. Bild: Whiskyexperts

Hier einmal die Presseaussendung zum The Macallan Harmony Edition Rich Cacao, der übrigens schon der Nase nach seinen Namen mehr als verdient:

THE MACALLAN PRÄSENTIERT DIE NEUE LIMITED EDITION HARMONY COLLECTION RICH CACAO.

THE MACALLAN UND JORDI ROCA WAGEN EINE GEMEINSAME EXKURSION IN DAS UNIVERSUM VON WHISKY UND SCHOKOLADE.

(Wien, 28. Oktober 2021) The Macallan launcht in ausgesuchten Städten wie Madrid, Barcelona, Paris, München, Lissabon, Zürich, Genf, Mailand, Rom und Wien gleichzeitig am 28.Oktober 2021 The Macallan Harmony Collection Rich Cacao, den ersten Whisky in limitierter Edition aus einer neuen Single Malts-Reihe, bei der die Marke einen weiteren Schritt in Richtung Nachhaltigkeit geht.

Für die erste Edition dieser limitierten Serie mit jährlichen Releases besuchte Polly Logan, The Macallan Whisky Maker, die Stadt Girona in Spanien, um in die Welt der Schokolade einzutauchen und deren Herstellungsprozess und unterschiedliche Geschmacksprofile zu erforschen.

Polly Logan kooperierte dabei mit dem weltberühmten Patissier und Chocolatier Jordi Roca, dem jüngsten der renommierten Roca-Brüder vom Restaurant El Celler de Can Roca, mit dem The Macallan eine langjährige Beziehung verbindet. Im Rahmen ihrer Forschungsreise besuchte sie Jordis berühmte Schokoladefabrik Casa Cacao in Girona und verbrachte auch viel Zeit mit dessen Meister-Chocolatier Damian Allsop, seine rechte Hand. Die Leidenschaft, das Wissen und die Kreativität der beiden inspirierte Polly zur The Macallan Harmony Collection Rich Cacao, wofür sie sich – zurück in den Lagerhäusern des Macallan Estate – auf die Suche nach köstlichen raren Schokoladenoten in den mit Sherry präparierten Eichenfässern begab.

Jordi Roca und Damian Allsop

Komponiert aus Whiskys aus europäischen und amerikanischen Eichenfässern, ist der außergewöhnlich vollmundige Single Malt von einem intensiven Bitterschokoladearoma charakterisiert, das eine opulente sinnliche Erfahrung garantiert und ihn für ein Pairing mit feinster cremiger Schokolade prädestiniert.

Inspiriert von The Macallans tief verwurzelter Naturverbundenheit seit fast 200 Jahren, erkundet The Harmony Collection die Welt der nachhaltigen Verpackung, in der Naturmaterialien, die das Ende ihres Lebenszyklus erreicht haben, mit innovativen Technologien kombiniert werden, um sie zu neuem Leben zu erwecken und einem neuen Zweck zuzuführen.

Als Hommage an die schokoladige Inspiration ist The Macallan Harmony Collection Rich Cacao in einer zur Gänze wiederverwertbaren und biologisch abbaubaren Präsentationsbox verpackt, die aus natürlichen Abfallprodukten des Schokoladeproduktionsprozesses hergestellt wurde. Die Box wurde aus Schalen der Kakaofrucht gestaltet und vereinigt The Macallans renommierte Handwerkskunst mit zeitgenössischen Verpackungstechniken zur Verminderung von Abfall.

Nachhaltigkeit ist ein konstantes Leitprinzip für The Macallan, seit das Unternehmen 1824 begann, seinen Single Malt inmitten der idyllischen Naturlandschaft rund um das Macallan Estate in Speyside, Schottland, zu produzieren.

Polly Logan, The Macallan Whisky Maker, dazu:

„The Macallan Harmony Collection Rich Cacao ist eine wunderbare Abfüllung, die die Welt des Whiskys mit dem faszinierendem Universum der Schokolade zusammenbringt. Gemeinsam mit Jordi Roca, der als einer der besten und kreativsten Patissiers der Welt gilt, und dem außergewöhnlichen Chocolatier Damian Allsop ging ich auf eine Entdeckungsreise, bei der ich die Handwerkskunst, die Leidenschaft und Kreativität kennenlernte, die mit der Herstellung von Schokolade verbunden sind. Als ich in diese Welt eintauchte, entdeckte ich eine große Synergie zwischen dem Herstellungsprozess von Whisky und jenem von Schokolade. Beide erfordern Zeit und außergewöhnliche Detailgenauigkeit, da selbst kleinste Veränderungen im Produktionsverfahren unterschiedliche aromatische und geschmackliche Veränderungen bewirken können. Für diese Abfüllung wählte ich eine bestimmte, etwas bittere Schokoladenote aus den traditionellen mit Sherry „gewürzten“ europäischen Eichenfässern von The Macallan aus und kombinierte diese, um etwas Süße hinzuzufügen, mit einer Vanillenote, wie sie mit Sherry präparierte amerikanische Eichenfässer verleihen. Dieser exquisite Single Malt bietet die köstliche Erfahrung des Pairings von Whisky und Schokolade und die Chance, den Genuss eines The Macallan in eine neue Dimension zu heben.“

The Macallan Harmony Collection Rich Cacao wird in Österreich in limitierter Stückzahl wahrscheinlich vor Weihnachten 2021 ab einem UVP à 160,00 € im ausgewählten Whiskyfachhandel, in Bars und Restaurants erhältlich sein.

VERKOSTUNGSNOTIZEN:

The Macallan Harmony Collection Rich Cacao: 0,7l Flasche, 44 Vol.%

Farbe: geröstete Kakaobohnen.

Aroma: Schokoladenfondant, Honig, Eiche, spritzig frische Limone und Ingwer.

Geschmack: dunkle Schokolade, Honig, Datteln, Vanille und Zimt.

Abgang: lang anhaltend mit intensivem Schokoladenaroma.