Yamazaki Distillery ab November wieder für Besucher geöffnet – mit neuen Touren

Wie The Spirits Business berichtet, wird die Yamazaki Distillery in Japan ab 1. November wieder für Besucher zugänglich sein. Die 1923 gegründete Brennerei ist für Renovierungsarbeiten geschlossen gewesen – nun möchte man mit zwei neuen Touren den Besuchern Besonderes bieten.

Es wird die Yamazaki Distillery Monozukuri Tour and Tasting geben, eine Führung über 80 Minuten, die umgerechnet ca. 18 Euro kosten wird. Die Führung geht durch die Produktionsstätten, das Tasting umfasst Single Malts und einen Highball – und die Besucher bekommen ein Tasting Glas geschenkt.

Die Yamazaki Distillery Monozukuri Prestige Experience kostet ca. 60 Euro und führt durch sonst nicht zugängliche Bereiche der Brennerei – danach gibt es ebenfalls ein Tasting mit Single Malts, darunter der Yamazaki 12yo.

Was ist sonst noch neu bei Yamazaki? Der Eingang wurde als „Wald“ gestaltet, mit lokalen Bäumen, die dort gepflanzt wurden. Eine neue Rezeption vor dem Whisky-Museum sowie eine Pot Still, die als Bar dient, sind ebenfalls entstanden. Im Museum selbst wurden einige Verbesserungen vorgenommen, die nicht näher spezifiziert wurden.

Übrigens: Wer in Japan an den Touren teilnehmen will, muss mindestens 20 Jahre alt sein.