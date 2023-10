Neu: Ardbeg The Awakening 38yo – mit Video

200 Flaschen von ihm gibt oder gab es, sehr wenige davon werden über die nächsten Jahre zu kaufen sein: Der Ardbeg The Awakening 38yo ist sicherlich keine günstige, aber eine sehr interessante Abfüllung aus der Destillerie auf Islay.

Was wir darüber wissen: Der Ardbeg The Awakening 38yo wurde im Jahr 1975 ins Fass gelegt, genauer gesagt am 1. November, das gleiche Jahr, in dem auch jenes Fass abgefüllt wurde, das im letzten Jahr für 16 Millionen Pfund verkauft wurde. Der Whisky stammt aus Oloroso- und Bourbonfässern.

Wenn Sie hier einmal nachrechnen: In die Flasche kam er bereits vor neun Jahren – also 2014. Dort hat er nun tatsächlich auf die Veröffentlichung gewartet, aus welchen Gründen auch immer. Abgefüllt ist der Ardbeg The Awakening 38yo mit 49,7% vol. Alkoholstärke, und selbstverständlich kommt er ohne Farbstoff und Kühlfiltration aus.

Die Flaschen wurden zunächst einmal für Fassbesitzer von Ardbeg und Glenmorangie reserviert und an diese veräußert, was davon nicht verkauft wurde (dem Vernehmen nach weniger als 75 Flaschen), geht jetzt in den nächsten Jahren in den offenen Verkauf. Der UVP liegt bei 25.000 Euro, und über die Verkaufskanäle wissen wir nur, dass auch dieser Verkauf über die Privatkundenkanäle bei Ardbeg läuft und nicht über die generellen Shops. Vier Flaschen wird es jedenfalls für Deutschland geben.

Hier die offiziellen Tasting Notes:

COLOUR: Deep Bronze

AROMA: Astonishingly deep, complex & pungent, with notes of smoked fish, soot, tar, fragrant heather peat moss, and some spicy toffee notes. There is always a background scent of antiseptic lozenges, along with a suggestion of paprika and smoked herbs. A splash of water releases some herbal notes, like fennel or oregano, along with a saltiness and some polished leather.

TASTE: An extraordinary, vibrant mouthfeel, with an oiliness and an effervescence at the same time. The flavour is rich and intense, with sweet liquorice toffee, smoky barley, jasmine, lapsang souchong tea, peppermint, eucalyptus and myriad spices – clove, cinnamon, black pepper and cardamon among them. Bittersweet Seville orange follows, with hints of raisin or dates.

FINISH: On the finish, more layers of smoke emerge, manifesting themselves as birch tar and soot with dry espresso.