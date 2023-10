Chivas investiert mehr als 10 Millionen Pfund in die Abfüllanlage in Dumbarton

Stark auf Expansionskurs ist momentan Pernod Ricard mit Chivas. Nach der Ankündigung einer eigenen Islay-Brennerei auf dem Gelände der Gartbreck Farm (unser Bericht findet sich hier) kommt nun die Mitteilung, dass man in die Abfüllanlage in Kilmalid um mehr als 10 Millionen Pfund ausbauen will. Dort werden Marken wie Chivas Regal, Ballantine’s und Royal Salute abgefüllt. Als Grund wird die Aussicht auf die Marktöffnung in Indien angeführt, wo sich dann große neue Exportchancen auftun.

Die Anlage in Dumbarton ist das Rückgrat der Produktion bei Chivas Brothers. Dort sind seit kurzem, nach der Anstellung von 200 weiteren Arbeitern, insgesamt 1.100 Personen beschäftigt.

Mit der Erweiterung der Anlage geht auch ein Ausbau der Verkehrswege einher, eine Notwendigkeit, wenn der Output der Anlage steigt. Aber auch die Zugänglichkeit für die Angestellten soll verbessert werden. Ein neuer Parkplatz ist bereits gebaut.

Ein exklusives Interview mit Manufacturing Director Liam Donegan können Sie auf Herald Scotland nachlesen.

Ein Rendering der umgebauten Anlage am Kilmalid Campus (Bild:Chivas Brothers)