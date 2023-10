Serge verkostet: Clynelish x3

Der Whisky mit der Wachsnote – so ist Clynelish unter Whiskyfreunden bekannt. Auch Serge schätzt ihn (so wie Brora, der ja gleich nebenan gebrannt wurde und wieder wird). Heute hat er drei Clynelish im Glas – und wenn man sich deren Alter ansieht, so werden zwei davon eher heftiger auf die Tasche schlagen. Aber gefallen können sie jedenfalls alle.

Hier unsere gewohnte tabellarische Auflistung der Verkostung:

Abfüllung Punkte

Secret Sutherland 13 yo 2010/2023 (57.3%, Swell de Spirit, Wild Nature Series, first fill bourbon barrel, cask #2531, 360 bottles) 89 Clynelish 32 yo 1990/2022 (45.8%, Signatory Vintage, Cask Strength Collection, bourbon barrel, cask #3507, 115 bottles) 90 Clynelish 26 yo 1996/2023 (52%, OB, Prima & Ultima, Pedro Ximenez and oloroso, 889 bottles) 88