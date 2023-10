Die Tastillery ist zurück – jetzt unter Führung von Christian Braun (Markt+Technik Verlag)

Nach der Insolvenz der Tastillery im Mai dieses Jahres (wir berichteten darüber) war es einige Zeit ruhig um deren Zukunft. Nun aber ist sie zurück – mit einem neuen Besitzer: von Christian Braun aus Burgthann bei Nürnberg, Besitzer des Markt+Technik Verlags, hat sie mit einem Team übernommen und wird sie weiterführen.

Hier die Pressemitteilung dazu – und wir wünschen den neuen Besitzern viel Erfolg und Freude mit dem Unternehmen:

Nach einigen Monaten Ungewissheit, wie es nach der Insolvenz der Tastillery GmbH mit dem sehr beliebten Onlineshop für außergewöhnliche Spirituosen und liebevoll gestaltete Tasting Sets weitergeht, heute die gute Nachricht: Der Onlineshop steht unter www.tastillery.com wieder bereit für Bestellungen.

Die Marke „Tastillery“ wurde von Christian Braun aus Burgthann bei Nürnberg, seines Zeichens bereits Geschäftsführer des erfolgreichen Markt+Technik Verlags, übernommen. Nach einigen Wochen der Vorbereitung und logistischen Herausforderungen gehen er und die Crew der neugegründeten Tastillery Online GmbH nun an den Start. Braun hat jahrzehntelange Erfahrung im Handel und betreibt mehrere Onlineshops. Er und sein Vater Peter Braun gründeten bereits Ende der 90er Jahre eine Vertriebsgesellschaft und handeln nach wie vor gemeinsam mit Ihrem Team aus Vertriebs- und Logistikspezialisten sowohl stationär als auch online mit den unterschiedlichsten Gütern.

„Durch unsere Leidenschaft für den Spirituosenmarkt im Allgemeinen und für den Whiskymarkt im Besonderen war uns die Tastillery schon lange ein Begriff. Dabei hat uns speziell das Sortiment aus Eigenmarken und Vertriebsware wie dem breitgefächerten Whisky-, Rum- und Gin-Angebot beeindruckt. Zusammen mit all der Kreativität und Leidenschaft, die Andreas und Waldemar Wegelin seit 2016 in die Marke und ihre treue Fangemeinde investiert haben, ergibt das für uns eine Mischung, mit der wir uns voll identifizieren können und der wir mit unserem Team auch gerecht werden wollen. Die familiäre Atmosphäre, die von Andreas und Waldemar sowohl in ihrem Team als auch nach außen kultiviert wurde, entspricht genau den Werten, für die wir als Familienunternehmen ebenfalls stehen. Wir freuen uns sehr darauf, in die Tastillery unsere gesamte Vertriebserfahrung und die Passion für hochwertige Alkoholica einzubringen.“

Mit Blick auf die Insolvenz der Tastillery GmbH betont Braun:

„Die beiden Gründer haben während des Übergangs mit uns in enger Abstimmung zusammengearbeitet. Die Insolvenz ist natürlich ein schwerer Schritt gewesen. Die Monate seit der Eröffnung des Verfahrens waren sowohl für sie und ihr Team als auch für ihre Kunden alles andere als leicht. Umso wichtiger ist es uns jetzt, das Vertrauen der Community, die ihre Tastillery schon vermisst hat, wiederherzustellen.

Wir freuen uns sehr darauf, ab sofort die neue Tastillery präsentieren zu können. Was in unserem Onlineshop derzeit zu sehen ist, ist erst der Anfang. So viel sei schon verraten: Wir möchten alles, was die Kunden von der Tastillery gewohnt sind, beibehalten und weiterentwickeln. So möchten wir den Whisky Club schnellstmöglich neu starten, mit der Community stehen wir hierfür schon im engen Kontakt. Auch die außergewöhnlichen Tasting Sets und die liebevoll gestalteten Adventskalender wird es wieder geben. Weitere Details geben wir so bald wie möglich in den sozialen Medien und unter www.tastillery.com bekannt.“