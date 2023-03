Ground Control To Major Malt II – Tastillery bringt das Cosmic Cask 02 Grapeverse

Nach Smoketopia kommt Grapeverse – mit ihrem neuesten limitierten Bottling setzt Tastillery seine Cosmic Cask Serie fort. Diesmal ist es ein Ben Nevis, der in einem Chardonnay Reserve Cask vom VDP Weingut St. Antony gefinisht wurde. Alle Infos dazu nachfolgend:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Ground Control To Major Malt II – Tastillery bringt das Cosmic Cask #2 Grapeverse

Welcome to Grapeverse: Tastillery launcht die zweite Edition der limitierten Cosmic Casks Collection

Garantiert nicht von dieser Welt. Mit der Cosmic Casks Serie launchte Tastillery bereits im Januar diesen Jahres eine spannende Reihe ungewöhnlicher Whiskys zum Sammeln und Genießen. Der erste Whisky, 01 Smoketopia, war bereits nach wenigen Stunden ausverkauft. Nun wird die zweite Abfüllung der Tastillery Cosmic Cask Reihe in den Orbit der Whisky-Lover geschossen und beamt einen seltenen Single Malt Whisky vom höchsten Berg Großbritanniens direkt ins Grape-Universe: Ben Nevis, heiß begehrt unter Whisky Sammlern, trifft auf ein hochwertiges Chardonnay-Fass vom Prädikatsweingut St. Antony aus Rheinhessen.

Das Ergebnis? 02 Grapeverse – eine überirdisch spannende Kombination, die frisch und floral Lust auf einen galaktisch guten Frühling macht. Gepaart mit einer leichten Würzigkeit, die für Ben Nevis so typisch ist, entsteht daraus das zweite Sammlerstück der Cosmic Casks Collection.

Aber Achtung: So viel Spaß das Eintauchen in diese Welt auch macht, zu lange warten sollte man nicht – von diesem feinen Tropfen gibt es nur ein einziges Fass. Der Grapeverse Whisky ist in einer Fassstärke von 55% abgefüllt, nicht gefärbt und nicht gefiltert.