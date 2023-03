Glenfiddich enthüllt den neuen Grand Yozakura

Wir hatten ihn ja schon seit August 2022 für Sie auf dem Radar – jetzt ist er offiziell vorgestellt: der neue Glenfiddich Grand Yozakura aus ex-Awamori-Fässern ist die neueste Abfüllung aus der exquisiten „Grand“-Serie – und alles über ihn können Sie hier untenstehend nachlesen:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

GLENFIDDICH ENTHÜLLT DEN GRAND YOZAKURA

DER ERSTE SINGLE MALT SCOTCH WHISKY, DER IN AUẞERGEWÖHNLICHEN JAPANISCHEN EX-AWAMORI-FÄSSERN VEREDELT WURDE

Glenfiddich präsentiert den Grand Yozakura, eine limitierte Edition als Hommage an die japanische Kultur

Glenfiddich hat den ersten Single Malt Scotch Whisky kreiert, der in seltenen Ex-Awamori-Fässern das Finish erhält. Es ist die neuste Abfüllung der exklusiven Grand Series in einer limitierten Auflage, die feinsten Aromen aus Schottland und Japan vereint.

Die Grand Series ist eine Kollektion von außergewöhnlichen Single Malts, die sich durch innovative und experimentelle Fassveredelung auszeichnen. Grand Yozakura ist ein 29 Jahre alter Whisky, der in der Glenfiddich Distillery in Dufftown gereift ist. Im Anschluss wurde er in Eichenfässern veredelt, in denen zuvor die älteste in Japan destillierte alkoholische Spirituose, Awamori, gereift ist. Aufgrund des Prozesses entsteht ein einzigartiges Finish.

Awamori wird aus langkörnigem Indica-Reis hergestellt, traditionell in Tongefäßen gelagert und in Eichenfässern gereift. Es heißt, dass die Technik zur Herstellung der Spirituose seit über 500 Jahren nicht mehr verändert wurde. Nur ein kleiner Teil des Awamori wird in Eichenfässern gereift, was ihn zu einer außergewöhnlichen Rarität macht.

Grand Yozakura feiert „Hanami“ – das „Kirschblütenfest“, bei dem die zeitliche Schönheit der Natur durch die Sakura (Kirschblüten) in Japan gewürdigt werden. Das Fest spiegelt eine Zeit der Erneuerung und des Optimismus wider. Insbesondere in der Dunkelheit wird das komplette Erlebnis spürbar. Dann ist es als

„Yozakura“ oder „Nachtsakura“ (Kirschblüten bei Nacht) bekannt. Dieser flüchtige Moment ehrt nicht nur die Natur sondern bietet mit dem Glenfiddich Grand Yozakura auch die einzigartige Gelegenheit, eine Zusammentreffen von Kulturen und Geschmäckern zu erleben.

„Als sich uns die Möglichkeit bot, seltene Ex-Awamori-Fässer zu erwerben, sahen wir die Gelegenheit, die Grenzen zu erweitern und mit dieser höchst ungewöhnlichen Spirituose zu experimentieren. Dies ist das erste Mal, dass ein Single Malt Scotch Whisky in solch seltenen Fässern veredelt wurde. Wir erweitern konstant unser Wissen, wenn wir innovativ vorgehen. Aus diesem Grund lohnt es sich ein Risiko einzugehen. Im Fall von Awamori haben wir zunächst mit einer sehr kleine Anzahl von Fässern in jüngerem Alter begonnen.“

„Awamori mit einer Vielzahl von Geschmacksrichtungen ist dem Whisky sehr ähnlich. Es ist faszinierend sich auf die Eichenfässer zu konzentrieren und darauf, wie sie sich durch den Kontakt mit einer anderen Spirituose verändern und anpassen. Das sechsmonatige Finish in Ex-Awamori-Fässern ergänzt das sanfte Geschmacksprofil von Glenfiddich, hebt den Geschmack auf eine neue Ebene und betont die würzigen Kräuternoten, wie ich sie in der Grand Series noch nie zuvor gekostet habe.“ Brian Kinsman, Malt Master von Glenfiddich

„Die Grand Series unterstreicht den Innovationsgeist von Glenfiddich und Grand Yozakura ist da keine Ausnahme. Es ist die bahnbrechendste und gleichzeitig erste limitierte Abfüllung der Grand Series. Die Zusammenführung zweier seltener Komponenten steigert die Vorfreude auf das Ergebnis und ist eine Hommage an den innovativen Charakter der Marke, wenn es darum geht, dynamische Whiskies von höchster Qualität zu kreieren.“ Claudia Falcone, Glenfiddich Global Brand Director

Die Verpackung des Grand Yozakura erweckt das Zusammentreffen der Kulturen mit einer einzigartigen Illustration, die von der japanischen Künstlerin June geschaffen wurde, zum Leben. Jede Verpackung enthält zudem einen maßgeschneiderten Deckel und ein traditionelles Gedicht.

UVP: € 1,799.99

Grand Series

Grand Yozakura ist die neuste Abfüllung der Grand Series.

Zu dieser gehören auch:

Glenfiddich Gran Reserva, der 21 Jahre lang in Fässern aus europäischer und amerikanischer Eiche reifte, bevor er in karibischen Rumfässern den letzten Schliff erhielt.

Gran Cortes, ein raffinierter Glenfiddich Whisky, der 22 Jahre lang in traditioneller Sherry-Eichenfässern reifte, bevor er in sehr seltenen Palo-Cortado-Sherryfässern veredelt wurde.

Glenfiddich Grand Cru, der 23 Jahre lang in Fässern aus amerikanischer und europäischer Eiche reifte und anschließend in französischen Cuvée-Eichenfässern verfeinert wurde.

Grande Couronne, ein 26 Jahre alter Whisky, der in amerikanischen und europäischen Eichenfässern reifte, bevor er bis zu zwei Jahre in sorgfältig ausgewählten französischen Cognacfässern veredelt wurde.

Glenfiddich ist stolz darauf, der am häufigsten ausgezeichnete Single Malt Scotch Whisky der Welt zu sein.

Tasting Notes

Nose – Würzige, reife Früchte und karamellisierte Mandeln. Schöne, reiche Eichennoten mit einem Hauch von Zimt und einer ausgeprägten Kräuternote.

Taste – Üppige Schichten von gerösteter Eiche, cremigem Vanille-Toffee und seidigem Tannin. Ausbrüche von Gewürzen und Zitronensaft mit knackigem grünem Apfel und wärmenden Erdtönen.

Finish – Lang anhaltende Eiche.

Über Awamori

Awamori ist das älteste Destillat in Japan und wird aus langkörnigem Indica-Reis hergestellt. Die Spirituose wird auf Okinawa hergestellt, einer 100 km langen Inselkette im äußersten Süden Japans. Es hat seine eigene geografische Identität und seinen eigenen regionalen Charakter. Awamori ist in ganz Asien verbreitet, wird traditionell in Tongefäßen gelagert und in Eichenfässern gereift.

Die Awamori-Fassreifung ist eine Nischenkategorie und wird nur in kleinen Mengen angewendet. Eines der Merkmale von Awamori ist sein süßer Geruch, der fast an Vanille oder Karamell erinnert. Besonders der gealterte Awamori hat einen süßen und milden Geschmack.

Über June

June ist eine japanische Künstlerin, die kreative Illustrationen mit Bezug zur japanischen Kultur und Landschaft zeichnet. Sie hat an einer Vielzahl von Projekten, wie Umschläge von Romanen und Büchern über japanische Geschichte gearbeitet. Sie erhielt 2018 den Hauptpreis bei den zehnten Adachi Contemporary Ukiyo-e Awards und wurde 2019 für die Book Cover Illustration Competition Vol.19 von Gallery House MAYA ausgewählt. Ihre Arbeit wurde auch für die siebte Tokyo Book Jacket Illustration Competition im Jahr 2021 nominiert.