TTB-Neuheiten: Talisker + Cragganmore DE, Glenfiddich Grand Yozakura 29yo, Bowmore Timeless 29yo, Arbikie Rye Batch: 2022

In der us-amerikanischen TTB-Datenbank sind wieder einige interessante Neuheiten aufgetaucht, die wir unseren Lesern natürlich nicht vorenthalten wollen. Alle von ihnen haben eine hohe Wahrscheinlichkeit, nicht nur in den USA, sondern auch bei uns auf den Markt zu kommen.

Fangen wir mit zwei Distillers Editions an, die den Reigen der neuen, alterslosen Ausgaben dieser Serie von Diageo ergänzen. Es handelt sich dabei um den mit 45,8% vol. abgefüllten Talisker Distillers Edition, der in Amoroso Seasoned American Oak Casks stammt. Zudem gibt es einen laut Etikett mit 40% vol. abgefüllten Cragganmore Distillers Edition, dessen Finish in Port Seasoned American Oak Casks stattfand. Laut Etikett schmeckt er nach süßen Früchten und hat rauchige Untertöne. Auch hier wurde auf die Altersangabe verzichtet. Hier die beiden Etiketten:

Neu ist auch der Glenfiddich Grand Yozakura 29yo, der ein Finish in japanischen Awamori Casks erhielt. Awamori ist der sogenannte „Island Sake“ aus der Präfektur Okinawa, der nach der Herstellung auch in Fässern gelagert wird – diese scheinen hier zum Einsatz gekommen zu sein. Abgefüllt ist der Whisky mit 45,1% vol. – und das sind die Label:

Ebenfalls 29 Jahre alt ist der neue Bowmore 29yo Timeless Series, der in einer Auflage von 3000 Flaschen erscheinen und fassstark mit 53,9% vol. abgefüllt wird. Es ist die dritte Ausgabe in dieser Serie, nach dem 31yo und dem 27yo. Mehr Angaben lassen sich aus den Etiketten nicht herauslesen, anzunehmen ist, dass er so wie der Glenfiddich preislich eher nicht im Wühlkorb landen wird:

Als letzte Neuheit möchten wir Ihnen noch den Arbikie Highland Rye 1794 Single Grain Scotch Whisky als Ausgabe für das Jahr 2022 vorstellen – mit 48% vol. abgefüllt und in einer Auflage von 2490 Flaschen. Er reifte in New Charred American Oak Casks, bietet Geschmack von Schwarztee, Waldbeeren und Caramel und wurde aus Roggen, Gerste und Weizen gebrannt. Die Etiketten erzählen mehr: