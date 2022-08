Wie geht es weiter mit der Scotch Malt Whisky Society? Interview mit Tom Foster, European Business Development Manager

Die Scotch Malt Whisky Society wurde 1983 in Edinburgh gegründet und bietet ihren Mitgliedern Whisky aus über 170 Destillerien, in aller Regel als Einzelfassabfüllungen. 2004 wurde sie von Glenmorangie gekauft, um 2015 wieder an private Investoren abgegeben zu werden.

Seitdem befindet sich die Scotch Malt Whisky Society auf einem stetigen Wachstumskurs, der auch durch die Pandemie und den Brexit nicht gebremst werden konnte. Mittlerweile bietet man neben den Locations für Mitglieder ( The Vaults, Leith; 28 Queen Street, Edinburgh; 38 Bath Street, Glasgow und 19 Greville Street, London) auch die Kaleidoscope Bar in Edinburgh für Nichtmitglieder.

Wir wollten mehr über die Entwicklung der SMWS erfahren – und fanden in Tim Foster, den European Business Development Manager für die Muttergesellschaft, The Artisanal Spirits Company plc, einen kundigen und engagierten Gesprächspartner dafür. Das ursprünglich auf Englisch geführte Interview haben wir auf Deutsch übersetzt:

Whiskyexperts: Tim, erzählen Sie uns bitte zuerst etwas über sich, Ihren Werdegang und Ihre Geschichte mit Whisky. Wie sind Sie bei der Scotch Malt Whisky Society „gelandet“?

Tim Foster: Ich wurde Mitglied der SMWS, nachdem ich der Gesellschaft 2011 bei einer Veranstaltung in der Whisky Lounge in York vorgestellt wurde. 2016 kehrte ich an die Universität zurück, um Brauen und Destillation an der Heriot Watt University zu studieren, mit dem Ziel, in der Whisky-Industrie zu arbeiten. Während des Studiums ging ich eines Nachmittags mit meinem Lebenslauf ins Vaults und fragte Gregor, ob er Barpersonal brauche. Sobald ich bei den Vaults angestellt war, war ich so lange lästig, bis ich ich ins Verkostungsboard aufgenommen wurde. Nach Abschluss des Masters hatte ich das große Vergnügen, ins Team der Lindores Abbey Distillery in Fife berufen zu werden, wo ich ihr Aqua Vitae-Produkt entwickelte und zwischen 2017 und 2022 globale Märkte etablierte. Während ich die Whiskyindustrie generell im Auge behielt, beobachtete ich fasziniert, wie sich die SMWS weiterentwickelte, mit einem wirklich klaren Fokus auf die Mitglieder und einen unglaublich engagierten Vorstand. Als sich die Gelegenheit ergab, als European Business Development Manager einzusteigen, empfand ich diese Gelegenheit als zu gut, um sie zu verpassen. Ich freue mich sehr, zurück zu sein. Es ist ein fantastisches Unternehmen, um in ihm zu arbeiten.

Whiskyexperts: Die letzten Jahre waren stark von der Pandemie geprägt. Was bedeutete das für die SMWS?

Tim Foster: Uns wurde mehr denn je bewusst, dass es bei Whisky vor allem darum geht, zu teilen, und wie sehr wir es vermisst haben, unsere große Bandbreite an Veranstaltungen mit persönlicher Anwesenheit abzuhalten, die jetzt übrigens wieder in vollem Umfang stattfinden. Es gibt ein solches Gemeinschaftsgefühl, das eigentlich unsere Daseinsberechtigung ist … wir sind in erster Linie eine Mitgliedergesellschaft und das ist wirklich erstaunlich. Die Online-Whisky-Verkostungen waren großartig und wir konnten auch eine fantastische Online-Community von Mitgliedern aufbauen, die sich sonst nicht in der Nähe unserer Members’ Rooms und Partnerbars befinden, aber nichts geht über das Treffen mit Freunden und das Teilen eines oder zweier Drams.

Scotch Malt Whisky Society Vaults, Leith..Photo/PeterSandground.

Whiskyexperts: Was waren die Learnings für die SMWS aus dieser Zeit und wie lassen Sie diese in das Tagesgeschäft einfließen?

Tim Foster: Gemeinschaft ist der Schlüssel. Unseren Mitgliedern ein Programm mit Whiskyerlebnissen anzubieten, die sie gemeinsam genießen können, ist von größter Bedeutung. Wir haben auch gelernt, dass unser einzigartiges Geschäftsmodell in einer Welt nach dem Brexit angepasst werden musste. In diesem Sinne möchten wir unseren Mitgliedern unseren tiefsten Dank dafür aussprechen, dass sie mit uns zusammengearbeitet haben, während wir den Übergang zu einem EU-Vertriebsmodell vollzogen haben. Wir sind jetzt in der Lage, eine große Auswahl an Spirituosen in die EU zu importieren und sie innerhalb weniger Tage direkt an die Haustür liefern zu lassen. In dieser Hinsicht denke ich, dass wir als Whisky-Unternehmen absolut einzigartig sind.

Whiskyexperts: Wenn Sie die „alte“ und das „neue“ SMWS vergleichen, was sind die wichtigsten Änderungen?

Tim Foster: Was ist die alte SMWS? Eines der coolsten Dinge an SMWS ist, dass wir ein fortschrittlicher, einzigartiger und innovativer Anbieter von Spirituosen sind. Wie unsere Mitglieder suchen wir nach neuen Wegen, Geschmack und Geschmack zu erleben. Wenn man darüber nachdenkt: Wir haben das immer getan. Sogar im Jahr 1983, als Pip Hills nach Speyside fuhr, um ein einziges Fass Whisky zu holen. Heute werben wir stolz für Weltwhisky. Wir bieten auch Armagnac, Gin, Rum, Bourbon und amerikanischen Whisky an. Ganz zu schweigen von unserem Blended Whisky. Es dreht sich alles um den Geschmack, nicht um die Destillerie hinter der Flüssigkeit (verstehen Sie mich nicht falsch, sie sind alle eigenständige Handwerker)

Zusätzlich zu Einzelfass-Spirituosen haben wir auch eine Reihe erstaunlicher Blended Whiskys entwickelt und die Marke J G Thompson (Teil der Artisanal Spirits Group) auf den Markt gebracht. Es gibt so viele coole Sachen, die gemacht werden können, wenn man nicht auf das Spirituosenprofil einer einzigen Destillerie beschränkt ist.

Sherryfässer bie Gonzalez Byass, einer der Partner der SMWS

Wir haben auch unermüdlich daran gearbeitet, Beziehungen zu Bodegas in Jerez und anderen Regionen in Spanien aufzubauen. Dies ist ein langfristiges Projekt, das über viele Jahre aufgebaut wurde. Angeführt von Kai Ivalo, Ewan Gunn und unserem hauseigenen Whisky Wizard Dr. Andy Forrester. Seien Sie gespannt darauf, was aus dieser Richtung alles auf Sie zukommen wird. Darüber hinaus arbeiten wir auch direkt mit Küfereien zusammen, um die Arten von Fässern zu definieren, in die wir Spirituosen füllen möchten. Dies bietet unseren Mitgliedern eine noch größere Produktvielfalt, eine endlose Reise von Geschmack und Innovation.

Whiskyexperts: Reden wir über das Fassmanagement – ​​wie viele Fässer besitzt die SMWS derzeit?

Tim Foster: Im Jahr 2020 hielten wir 14.000 Fässer. Das ist viel Whisky.

Whiskyexperts: Kaufen Sie neue Fässer und füllen sie selbst ab, wie es Gordon & MacPhail tut, oder wählen Sie Fässer aus Destillerien, die bereits (teilweise) gereift sind, wie viele unabhängige Abfüller?

Tim Foster: Wir haben das große Glück, einige erstaunliche Beziehungen zur globalen Whisky-Community aufgebaut zu haben, was bedeutet, dass wir sowohl New Make Spirit als auch gealterte Bestände kaufen können. Der Kauf von NMS und die Abfüllung in unser eigenes Holz ermöglicht es uns, super innovativ zu sein und Vorräte an Holzarten anzulegen, in die Destillate aus bestimmten Brennereien niemals eingesetzt würden. Ergänzt wird dies durch eine Auswahl sorgfältig ausgewählter gereifter Lagerbestände, was bedeutet, dass wir eine unglaubliche Auswahl an wunderbaren Spirituosen haben, um unsere Mitglieder für die kommenden Jahre zu unterhalten.

Spirits Manager Euan Campbell ist bei der SMWS für die Fässer der Society…

Whiskyexperts: Eine Sache, die viele unserer Leser wissen wollen: Da Sie viele Einzelfassabfüllungen machen, wie teilen Sie diese in Bezug auf die Märkte auf? Wie können Menschen auf Markt X sicher sein, dass sie mit Markt Y „gleichbehandelt“ werden?

Tim Foster: Dies ist eine großartige Frage, für deren Betrachtung wir sehr viel Zeit aufwenden. Wir haben einen sehr gründlichen und tiefgreifenden Allokationsprozess für jeden Markt. Wir behalten alles im Auge, was zugewiesen wird und wie oft etwas abgefüllt werden. Wir versuchen dann sicherzustellen, dass jeder Markt einen fairen Anteil an jeder Art von Abfüllung erhält. Es ist keine leichte Aufgabe, und wir wissen, dass Menschen manchmal das Gefühl haben, etwas verpasst zu haben. Das Gute ist, dass wir wirklich hart daran arbeiten, dass bei unseren Veranstaltungsorten und Partnerbars verschiedenste Abfüllungen auf Lager sind, damit Sie sie zumindest probieren können. Wir bemühen uns auch sehr, sie in unsere Verkostungen mitzunehmen. Naturgemäß ergibt ein einzelnes Fass immer nur eine maximale Anzahl von Flaschen. Leider gibt es bei einer Menge von 700 Litern kein einzelnes Fass, das in der Lage ist, 35.000 Flaschen für unsere globale Mitgliederbasis zu produzieren.

Whiskyexperts: Okay, seien Sie jetzt Verkäufer und sagen Sie uns in ein paar Sätzen, warum man der SMWS beitreten sollte.

Tim Foster: Um Teil einer exklusiven weltweiten Gemeinschaft gleichgesinnter Whiskyliebhaber zu werden und innovative, progressive und einzigartige Erfahrungen zu teilen, die nur unseren Mitgliedern zur Verfügung stehen. Sie erhalten auch Zugang zu einer der wirklich außergewöhnlichsten kuratierten Spirituosen-Sektionen der Welt, aber hey, das wissen Sie bereits.

Scotch Malt Whisky Society’s new members rooms, Bath Street, Glasgow. Photo/Peter Sandground

Whiskyexperts: Und zum Schluss, was haben Sie für die nahe Zukunft vor, worauf können wir uns freuen?

Tim Foster: Zwei Dinge: im September werden wir unser jährliches Global Gathering abhalten. Eine weltweite Feier des Geschmacks, die mit Freunden auf einer globalen Bühne geteilt wird. Jeder unserer Märkte hat einige erstaunliche Veranstaltungen und einige spektakuläre Drams, die wir mit unseren Mitgliedern teilen können. In Deutschland veranstalten wir zum Beispiel ein zweitägiges Whiskyfestival in Nürnberg, mit großer Whiskyauswahl, Verkostungen, Pop-up-Shop, Konzert und vielem mehr.

Und während wir auf das Jahr 2023 zusteuern, feiert die Society ihr 40-jähriges Bestehen, also seien Sie bereit für fantastische Feierlichkeiten für einen kleinen Whisky-Club, der 1983 mit ein paar Freunden gegründet wurde und heute der größte Whisky-Club der Welt ist …

Whiskyexperts: Tim, danke für Ihre Zeit und viel Glück für die Zukunft.