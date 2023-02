Neues von Tastillery.com, die mit den Cosmic Casks eine neue Abfüllungsreihe vorstellen. Der erste Streich: Ein Caol Ila aus dem Weinfass, knackig jung mit 6 Jahren, im blaufränkischen Fass vom VDP Weingut St.Antony gefinisht und fassstark abgefüllt. Die 440 Flaschen gibt es exklusiv auf Tastillery.com – Interessenten folgen einfach unserem Link.

Hier die Presseaussendung zum Smoketopia 01:

Smoketopia 01: Tastillery launcht ersten Whisky der neuen Cosmic Casks Collection

Die Cosmic Casks:

Tastillery hebt ab – und zwar mit der intergalaktischen Cosmic Casks Collection. Mit dieser Sammlung präsentiert das Unternehmen außergewöhnliche Whiskys mit ganz besonderem Finish. Den Auftakt macht ein sechs Jahre alter schottischer Caol Ila Whisky von der Insel Islay: 01 Smoketopia. Sein Finish erhielt er in einem blaufränkischen Rotweinfass aus dem VDP Weingut St. Antony.

In ihrer brandneuen Cosmic Cask Collection präsentieren die Gründer ab sofort außergewöhnliche, streng limitierte Sammler-Whiskys mit herausragendem und einzigartigem Fass Finish. So intergalaktisch wie die Whiskys, ist auch das Design – erstellt von Künstlicher Intelligenz, ist es wortwörtlich nicht von dieser Welt. Passend zum Inhalt verkörpert das Artwork jeder Edition den einzigartigen Charakter des jeweiligen Whiskys. Die erste Veröffentlichung 01 Smoketopia schickt Whisky Fans auf eine wunderbar rauchige Expedition auf einen Planeten, wo bittersüßer Wein und Walderdbeeren warten.

Smoketopia 01:

01 Smoketopia ist ein sechs Jahre alter schottischer Caol Ila Whisky von der Insel Islay. Abgefüllt in Fassstärke liegt sein Aroma Lichtjahre enFernt von jedem vergleichbaren iridischen Whisky. Durch ein sechsmonatiges Fass Finish im Blaufränkisch Fass auf dem herausragenden VDP Weingut St. Antony entstand ein Single Cask Whisky auf höchstem Niveau, der Whisky und Wein-Herzen bis zum Mond schlagen lässt. Eine Harmonie, nicht von dieser Welt. Limiertert auf 440 Stück und nur erhältlich auf Tastillery.com

Mit diesem intergalaktischen Whisky, Smoketopia 01, startet Tastillery eine spannende Reihe ungewöhnlicher Whiskys zum Sammeln und Genießen. Diese innovative Kreation ist dabei nicht nur vom Liquid ein Meilenstein für Whisky-Fans, denn das Artwork des Etiketts wurde auf futuristische Weise von künstlicher Intelligenz erschaffen.

Intergalaktischer Single Cask Whisky

Caol Ila aus Islay trifft auf Rotweinfass-Finish

Finish in einem blaufränkischen Fass vom VDP Weingut St.Antony

Extrem limitiert, nur 440 Flaschen

Artwork mit Hilfe von künstlicher Intelligenz kreiert

Erhältlich für 99,90€ – exklusiv auf Tastillery.com

Über Tastillery

Innovative Spirituosen-Schmiede mit eigenem Onlineshop.

Seit dem Aufsehenerregenden Pitch in der Höhle der Löwen steht der Name Tastillery überall in Deutschland für unkomplizierten aber bewussten Genuss und liquides Mindblowing. Mit der Cosmic Casks Collection beweisen die Hamburger erneut ihre Kreativität und launchen den Start einer Whisky Revolution, die sich dank innovativen Design-Technologien, großer Detailverliebtheit und komplexen Aromen ins Gedächtnis brennt.