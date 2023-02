Whisky vom anderen Ende der Welt neu bei Kirsch Import: Neues aus der New Zealand Whisky Collection

Bei Whisky gibt es eigentlich keine „Exoten“ mehr – Whisky ist ein weltweites Phänomen geworden, und in fast allen whiskyproduzierenden Ländern der Erde kann man Hervorragendes entdecken.

In der Presseaussendung von heute stellt Kirsch drei Whiskys vom anderen Ende der Welt vor, aus Neuseeland, darunter auch den The Oamaruvian – Revolution – der erste Whisky der New Zealand Whisky Collection, den das Team selbst brannte und reifte. Was es über ihn und die anderen beiden Whiskys zu sagen gibt, lesen Sie nachfolgend:

Whisky vom anderen Ende der Welt: Neues aus der New Zealand Whisky Collection

1997 endete eine lange Whiskytradition, als mit Willowbank aus Dunedin die vorerst letzte Destillerie in Neuseeland ihre Türen schloss. Von hunderten Fässern mit Cask Strength Whisky sicherte sich die New Zealand Whisky Company 13 Jahre später die letzten 80.000 Liter und brachte sie in die historische Küstenstadt Oamaru. Unter dem Namen New Zealand Whisky Collection sorgen die außergewöhnlich seltenen Abfüllungen aus der einst südlichsten Destillerie der Welt weltweit für Begeisterung. Eine von ihnen: The Oamaruvian – Doublewood.



Der in Dunedin destillierte Single Malt Whisky reifte zunächst in Bourbonfässern und erhielt im Küstenklima von Oamaru ein Finish in neuseeländischen Rotweinfässern aus französischer Eiche. Die 100% natürlich dunkle Rarität entfaltet bei fassstarken 52,4 Volumenprozenten Noten von üppigem Toffee, Trockenfrüchten, weichen Gewürzen und einem Hauch von Meeresgischt.

The Oamaruvian – Revolution markiert einen Wendepunkt für die New Zealand Whisky Collection. Er ist der erste Single Malt, den das Team selbst brannte und reifte. Destilliert in zwei kupfernen Brennblasen aus 100% neuseeländischem Gerstenmalz, reifte er in kleinen Bourbonfässern und ehemaligen neuseeländischen Rotweinfässern. Das Ergebnis ist ein Füllhorn an Früchten und Gewürzen mit dem typischen Hauch von Oamaru-Meeresgischt im Abgang.

Der doppelten Reifung wurde auch der Dunedin – Double Cask unterzogen. Der Single Malt reifte drei Jahre lang in Bourbon Casks, bevor er für weitere 1,5 Jahre mit Rotweinfässern aus Neuseeland interagierte. So entwickelte der Whisky nicht nur seinen Bernsteinton, sondern auch Aromen von Bienenwachs und frischem Getreide, gerösteter Eiche und sanften Gewürzen mit einem köstlichen, langen und fruchtigen Finish.

The Oamaruvian – Cask Strength Doublewood

The New Zealand Whisky Collection

Herkunft: Neuseeland

Fasstyp: Bourbon Casks, French Oak New Zealand Red Wine Casks (Finish)

Fassnr. 1180

552 Flaschen

52,4% vol. Cask Strength

0,5 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert



The Oamaruvian – Revolution

The New Zealand Whisky Collection

Herkunft: Neuseeland

Fasstyp: Bourbon Casks, French Oak New Zealand Red Wine Casks (Finish)

46% vol.

0,5 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Dunedin – Double Cask

The New Zealand Whisky Collection

Herkunft: Neuseeland

Fasstyp: Bourbon Casks, French Oak New Zealand Red Wine Casks (Finish)

40% vol.

0,5 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert