Exklusiv-Video: Was kommt 2023 neu von Tomatin?

Im Rahmen der Hanse Spirit in Hamburg hatten wir die Gelegenheit, mit Nigel Robinson zu sprechen, dem Regional Sales Manager für Europa der Destillerie Tomatin. Dabei hat uns interessiert, was die Highland-Brennerei so an Neuheiten für das laufende Jahr plant.

Normalerweise erhält man auf so eine Nachfrage recht ausweichende Antworten, aber diesmal gab es zwei interessante Neuankündigungen: Eine Fortsetzung der Tomatin Portuguese Collection, die drei Whiskys mit gleichem New Make, aber Reifungen in drei verschiedenen Fässern mit fortifizierten portugiesischen Weinen als Vorbelegung, und eine neue Ausgabe im Rahmen der Cù Bòcan-Serie.

Welche genau das sein werden, das erzählt Nigel Robinson im nachfolgenden Videoclip, der keine zwei Minuten dauert: