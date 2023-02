In der Schweiz tut sich was: Fünf Einzelfassabfüllungen exklusiv für die Schweiz, zusammengestellt von Reto Stöckli, dem Importeur, aus dem Sortiment des unabhängigen Abfüllers Hunter Laing, werden an diesem Wochenende beim Whisky & Music Festival in Zürich zu verkosten und dann im Fachhandel in der Schweiz verfügbar sein.

Bei uns gibt es wie immer alle Infos dazu vorab, frisch aus der Feder des Importeurs – inklusive der Tasting Notes:

Switzerland Exclusive Single Cask Whiskies – 5 Single Cask Neuheiten exklusiv für die Schweiz

Gleich über fünf Single Cask Abfüllungen, welche exklusiv für den Schweizer Markt ausgesucht und abgefüllt wurden, gibt es zu berichten. Dabei handelt es sich um Independent Bottlings vom Traditionsfamilienbetrieb Hunter Laing in Glasgow, welche vom Importeur Reto Stöckli ausgesucht und unter dem Label The First Editions abgefüllt wurden. Bei dieser Range, welche von Andrew Laing 2010 ins Leben gerufen wurde, handelt es sich immer um Schottischen Whisky, welcher in Fassstärke und in natürlicher Farbe abgefüllt wurde. Die Reifung sämtlicher Whiskys erfolgte in klassischen Fasstypen wie Sherry Butt, Bourbon Barrel oder Hogshead. Erhältlich sind diese tollen Abfüllungen beim Whisky Shop Neumarkt in Zürich, bei Schubi Weine in Luzern oder beim Whisky Store in Rapperswil und bei weiteren erlesenen Fachhändlern in der Schweiz.

Wer plant dieses Wochenende vom 3. & 4. Februar das Whisky & Music Festival im Volkshaus in Zürich zu besuchen, hat die Möglichkeit diese Abfüllungen vor Ort zu probieren und zu erwerben.

Bunnahabhain 2007 / 14 Years / The First Editions

Cask Strength 53.9% / 70cl / 265 Flaschen von einem Refill Hogshead / UVP CHF 139.-

Tasting Notes by Hunter Laing:

A wonderfully sweet nose of lychees, caramel sauce, stewed apples and honeydew melon. On the palate we have orange slices drizzled with honey, and a pleasant maltiness, which leads into a long, sweet finish with a pleasant touch of drying oak.

Persönliche Eindrücke vom Importeur Reto Stöckli: GRÜN & MALZIG

Frisch duftend mit grüner Apfelschale und Gerstenmalz. Ähnlich im Gaumen mit mehr gemälzter Gerste und frischen, grünen Früchten. Der angenehme Abgang ist sehr lang und süss.

Craigellachie 2007 / 14 Years / The First Editions

Cask Strength 57.9% / 70cl / 282 Flaschen von einem Sherry Butt/ UVP CHF 129.-

Tasting Notes by Hunter Laing:

A fruity nose with lemon, strawberry and orange along with a pleasant vanilla influence. Creamy on the palate, fruit salad and custard, with a touch of ginger on the finish.

Persönliche Eindrücke vom Importeur Reto Stöckli: FRUCHTIG & NUSSIG

Brauner Zucker, Honig, Toffee und dunkle Früchte in der Nase. Im Gaumen schmeckt er praktisch wie Nussschokolade mit etwas Würze. Also süss und würzig. Eine herrliche Kombination. Der Abgang ist angenehm und lang.

Die Hinzugabe von Wasser öffnet den Whisky ungemein und lässt ihn weicher und geschmeidiger und doch komplexer wirken.

Glengoyne 2008 / 14 Years / The First Editions

55.1% / 70cl / 223 Flaschen von einem Refill Barrel / UVP CHF 109.-

Tasting Notes by Hunter Laing:

A sweet nose with manuka honey, lemon meringue pie and vanilla custard. Sponge cake with ice cream on the palate, with a pleasant hint of drying oak on the finish.

Persönliche Eindrücke vom Importeur Reto Stöckli: Elegant & zitrusfruchtig

Elegant und lieblich in der Nase mit süssen Aromen, Honig und Meringue. Im Gaumen erfrischend und mit Zitrusfrüchten wie Grapefruit und auch mit etwas Pfeffer und Spongecake. Der Abgang ist lang und trocknend mit etwas Eiche / Süssholz.

Inchgower 2008 / 14 Years / The First Editions

Cask Strength 59.6% / 70cl / 250 Flaschen von einem First Fill Barrel / UVP CHF 109.-

Tasting Notes by Hunter Laing:

Plenty of ripe orange and pineapple notes on the nose, leading into a mouth-filling, brown sugar / toffee character on the palate along with some darker berry notes. The finish is very long with just the right amount of drying oak.

Persönliche Eindrücke vom Importeur Reto Stöckli: FRUCHTIG & FLORAL

Wunderbar fruchtig in der Nase mit Orange und Ananas, Ingwer und etwas Süssholz. Im Gaumen zeigen sich mehr Orange, brauner Zucker und dunkle Beeren wie beim Studentenfutter. Der lange und trocknende Abgang zeigt die selben Aromen mit etwas Ingwer, Pfeffer und Eiche.

Mit der Hinzugabe von Wasser erinnert er an Heuaromen, wie die verlorene Brennerei Littlemill zeigte.

Mortlach 2009 / 13 Years / The First Editions

Cask Strength 59.1% / 70cl / 263 Flaschen von einem Refill Hogshead / UVP CHF 109.-

Tasting Notes by Hunter Laing:

A rich, intense nose of vanilla, malted barley and pleasant floral / orange blossom notes. Drying and slightly waxy on the palate along with grapefruit and a nice minerality. A long, fruity, satisfying drying finish.

Persönliche Eindrücke vom Importeur Reto Stöckli: Männlich & pfeffrig

In der Nase etwas muffig, männlich mit etwas Gerste, Orange und Kreide. Im Gaumen mehr trocknende Kreide und Gerste mit Wachsaromen. Der Abgang ist fruchtig und trockenend mit Grapefruit und etwas Eiche. Mit Wasser wird er richtig pfeffrig.