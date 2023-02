Schönheit aus der Whisky-Brennblase: Forschung weist hautpflegende Stoffe im Pot Ale nach

Dass Whisky als das „Wasser des Lebens“ bezeichnet wird, hat viele Gründe, wie zum Beispiel historische („aqua vitae“) oder den Umstand, dass Mönche, die eigentlich als Heilkundige bekannt waren, als Erste Whisky destillierten.

Jetzt hat es auch einen wissenschaftlich bewiesenen Grund: Stoffe aus der Whiskyproduktion sind – wissenschaftlich nachgewiesen – eine wirksame Zugabe zu Hautpflegeprodukten, da die Inhaltsstoffe dazu beitragen, die Haut zu stärken und Schäden, die durch freie Radikale verursacht werden, zu bekämpfen.

Das jedenfalls belegt eine Studie der Robert Gordon University’s (RGU) School of Pharmacy and Life Sciences in Aberdeen, die auf eine ähnliche, schon vor an die 50 Jahren durchgeführte Untersuchung einer japanischen Universität der Hefe, die zur Sakeerzeugung verwendet wird, aufbaut.

Konkret geht es hier um Pot Ale, auch Burnt Ale – eine Flüssigkeit, die sich nach der ersten Destillation in der Wash Still sammelt und normalerweise mit dem Draff, dem Überbleibsel aus dem Maischeprozess, vermengt als Viehfutter verwendet wird. Pot Ale wirkt laut Studie als Antioxidant und ist damit ein Radikalenfänger.

Natürlich hat dieses Forschungsergebnis auch schon ein Unternehmen aus der Kosmetikbranche dazu inspiriert, Pot Ale in Produkten zu verwenden. Konkret hat laut dem Lancashire Telegraph Rebecca Hastings mit ihrer preisgekrönten Hautpflegefirma Zaza & Cruz aus Inverness solche Kosmetikprodukte mit Pot Ale aus GlenWyvis aus den Highlands im Angebot (allerdings ist im Webshop Pot Ale nicht dezidiert als Inhaltsstoff ausgewiesen – bei Interesse einfach nachfragen).

Whisky ist also jetzt offiziell auch ein Genuss für die Haut – was den Titel des „Wasser des Lebens“ wieder einmal erneut bestätigt…