Neu bei Kirsch Import: GlenWyvis Batch 01/19 und ein Tequila Single Cask aus Glasgow

Neben Meikle Tòir, dem getorften Speyside Single Malt von The GlenAllachie, stellt Kirsch Import heute noch weitere Neuheiten vor: Die Brennerei GlenWyvis meldet sich mit ihrem GlenWyvis 2023 Release, Batch 01/19 wieder zurück. Und aus der Glasgow Distillery kommt der 1770 Glasgow 2018/2023 – Tequila Cask Finish als Kirsch Import Exclusive auf den Markt.

Hier die Infos dazu:

Ein neues geschmackvolles Gemeinschaftsprojekt: GlenWyvis Batch 01/19 aus u.a Weinfässern

Ende 2019 legte ein Feuer im Brennstofflager des Biomassekessels die Produktion von GlenWyvis lahm und beeinträchtigte die Kapazität drastisch. Nun endlich meldet sich die Brennerei mit dem GlenWyvis 2023 Release, Batch 01/19 zurück.



Mehr als 3.600 Unterstützer machten die Entstehung der GlenWyvis Distillery möglich. Die 2015 in den schottischen Highlands zwischen den Ausläufern des Ben Wyvis gegründete Whiskybrennerei ist dank Crowdfunding-Kampagne vollständig in Gemeinschaftsbesitz – und komplett unabhängig vom Stromnetz.



Für Batch 01/19 musste sie kreativ werden und vereinte Winter- und Sommererträge der Gerstensorten Concerto und Laureate.120 Stunden lang fermentierte die regionale Maische, bevor sie in der gedrungenen 2.500-Liter-Wash-Still und der 1.700-Liter-Spirit-Still zu einem neuen GlenWyvis-Stil destilliert wurde.

Ein Trio aus erstbefüllten Weinfässern sorgt für zusätzliche Geschmacksschichten im aktuellen Batch: Rotwein fügt dem duftenden, würzigen Rohbrand schwarze Früchte und Gewürze hinzu, Moscatel verleiht blumige Noten von Zitrusfrüchten, während ein einzelnes Marsala-Fass eine unverkennbare Süße beisteuert. So entsteht ein komplexer, delikater Dram, der seiner Jugend trotzt.

GlenWyvis 2023 Release, Batch 01/19

Highland Single Malt Scotch Whisky

Dest. 2019

Abgef. 2023

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: First Fill Bourbon Casks (68%), Refill Whisky Hogsheads (15%), First Fill Red Wine, Moscatel & Marsala Casks (17%)

12.000 Flaschen (insgesamt)

46,5% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Exklusives Experiment von 1770 Glasgow: Tequila Single Cask

Mit der Gründung der Glasgow Distillery zog 2014 nach mehr als 100 Jahren wieder eine Whiskybrennerei in die schottische Hafenstadt ein. Heute ist die Glasgow Distillery eine von wenigen urbanen Brennereien Schottlands, die sich der Herstellung von Single Malt Whisky widmen. Und zwar unabhängig, innovativ, mit fünf kupfernen Pot Stills und feinster schottischer Gerste.

Dass es ihr nachhaltig gelingt, ein neues Whiskykapitel in die Geschichte ihrer Heimatstadt zu brennen, beweist die Brennerei mit vielfach ausgezeichneten Standards (der 1770 Glasgow Peated wurde etwa ISW Scotch Whisky des Jahres 2022) ebenso wie mit komplexen Single Casks. Der 1770 Glasgow 2018/2023 – Tequila Cask Finish ist eine Exklusivabfüllung für die Kunden von Kirsch Import. Der experimentelle Lowlander reifte zunächst im First Fill Bourbon Cask und wurde im Tequila Cask aus Mexiko veredelt.

Das Ergebnis? Ein abwechslungsreiches Profil, in dem Vanille auf üppige Honignoten trifft und tropische Früchte sowie spritzige Zitruszesten von schwarzem Pfeffer akzentuiert werden. Auch optisch ein Genuss: Das edle Etikett mit Metallprägung versorgt anspruchsvolle Genießer mit allen Details zur Abfüllung.

1770 Glasgow 2018/2023 – Tequila Cask Finish

Single Malt Scotch Whisky

Kirsch Import Exclusive

Dest. 17/10/2018

Abgef. 19/06/2023

Herkunft: Schottland, Lowlands

Fasstyp: First Fill Bourbon Cask, Tequila Cask (Finish)

Fassnr. 18/991

264 Flaschen

58% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt