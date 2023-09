Duncan Taylor veröffentlicht rare Port Ellen Abfüllung

Der in Aberdeenshire ansässige Spirituosenspezialist Duncan Taylor kündigt heute die Veröffentlichung seines Duncan Taylor Rarest of the Rare Port Ellen 40 Year Old an. Der Single Malt reifte im Ex-Sherry-Fass aus europäischer Eiche mit der Fass-Nr. 667, in dieses wurde Spirit aus einer Destillation vom 16. März 1983 gefüllt. Zwei Monate später wurde Port Ellen geschlossen, so kommt der Single Malt aus einem der letzten Produktions-Chargen der Brennerei. Das Fass lagerte bis 2010 auf Islay, die weitere Reifung fand danach im Hauptquartier von Duncan Taylor in Aberdeenshire statt. Am 17. März 2023 wurde der Port Ellen Single Malt dann mit einem Alter von 40 Jahren in 209 Flaschen gefüllt.

Ian Logan, Senior Hospitality and Spirits Manager bei Duncan Taylor, wird an diesem Wochenende auf der Whisky „Old & Rare“ Show in London den Port Ellen 1983 vorstellen. Duncan Taylor Rarest of the Rare Port Ellen 40 Year Old wird bei ausgewählten Fachhändlern für einen UVP von £5,700 (das entspräche etwas mehr als 6.500 €) erhältlich sein.