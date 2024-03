Serge verkostet: Port Ellen New Make First Run und Port Ellen Gemini (zwei Bottlings)

Zur offiziellen Eröffnung hat Serge Valentin heute in der Nacht drei Tasting Notes aus Port Ellen gepostet: Solche zum New Make aus dem First Run, und zu den beiden Gemini-Abfüllungen, die anlässlich der Neueröffnung der Brennerei aufgelegt wurden (44 Jahre alte Port Ellen mit jeweils 274 Flaschen, nur gemeinsam erhältlich). Der New Make bleibt naturgegeben unbewertet (aber ausführlich beschrieben), die Gemini können außergewöhnlich hohe Punkte lukrieren.

Interessant auch das Statement von Serge Valentin zur neuen Destillerie: Sehr geschmackvoll und stilsicher gestaltet, mit der Absicht, dort „Haute Couture“ Whiskys zu brennen.

Hier jedenfalls unsere tabellarische Übersicht der Verkostung:

Abfüllung Punkte

Port Ellen New Make first run (69.6%, OB, 2024) x Port Ellen 44 yo 1978/2023 ‚Gemini Original Cask‘ (OB, European oak butts, 274 bottles, 2024) 95 Port Ellen 44 yo 1978/2023 ‚Gemini Remnant Cask‘ (53.6%, OB, Remnant cask finish, 274 bottles, 2024) 92