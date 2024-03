Schon 25 Jahre gibt es Westwood Whisky aus Montabaur zwischen Frankfurt und Bonn – und man feiert das Jubiläum mit einem besonderen Whisky, der vor über acht Jahren bei einem Besuch bei Ardnamurchan abgefüllt wurde – nach einer Idee, die 2014 gemeinsam mit Alex Bruce geboren wurde.

Der rauchige Ardnamurchan „Doctor’s Cask“ AD/06:15 Ck.225 ist im Onlineshop von Westwood Whisky erhältlich – 229 Flaschen davon gibt es, abgefüllt mit knackigen 55,7% vol. Alkoholstärke. Seine Besonderheit abseits von Geschmack und Herkunft: Er wurde im Beisein von drei (!) Ärzten abgefüllt.

Mehr zum Ardnamurchan „Doctor’s Cask“ AD/06:15 Ck.225 nachfolgend in der Pressemitteilung des Abfüllers:

Zum 25. Jubiläum von Westwood Whisky: Ardnamurchan „Doctor’s Cask“ AD/06:15 Ck.225

Während einer West-Highland-Tour im November 2014 mit hausärztlicher Begleitung (!) und dem Besuch der Ardnamurchan Distillery entstand beim Dinner mit Alex Bruce die Idee eines Doctor’s Cask.

Und am 7. Juni 2015 wurde dann persönlich das Cask No. 6, genauer ein First-Fill-American-Oak-Ex-Bourbon-Barrel mit peated spirit befüllt. Das sechste rauchig/torfige AD-Cask ever. Vorher wurden dort nach Start der Produktion nur insg. 219 Fässer ohne Rauchmalz hergestellt. So daß dieses Doctor’s Cask nun die offizielle Bezeichnung AD/06:15 Ck.225trägt.

Nach etwa 8 1/2 Jahren Reife klappte dann Ende 2023 die Abfüllung und hier haben wir jetzt unser nächstes 25jähriges Westwood-Whisky-Jubiläums-Bottling mit wunderbarem filigranen Highland-Rauch und Aromen Melonen und weiteren Früchten mit ungefilterter und ungefärbter Fassstärke 55,7 Vol% in insg. 237 Flaschen.