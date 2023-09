Neu: Balblair 21 Years Old

Die Highland-Destillerie Balblair stellt ihre neuest Abfüllung vor, Balblair 21 Years Old. Der Whisky reifte zunächst 15 Jahre in „sorgfältig ausgewählten“ ehemaligen Bourbonfässern aus amerikanischer Eiche. Eine abschließende Reifung erfolgte danach in Oloroso seasoned Butts aus spanischer Eiche. In dieser letzten Phase des Reifeprozesses, so die offiziellen Tasting Notes, entstehen würzige, fruchtige Aromen, ergänzt durch einen goldenen Bernsteinton, mit einem Finish von dunklen Schokoladen- und tropischen Fruchtaromen.

Balblair 21 Years Old hat einen Alkoholgehalt von 46 % und wird in begrenzter Menge erhältlich sein. Die Abfüllung wird Ende September in Großbritannien eingeführt. Genauer gesagt, ist sie ab dem 29. September zum UVP von £300 (etwa 345 €) exklusiv bei The Whiskey Exchange verfügbar. Ab dem 2. Oktober ist Balblair 21 Years Old bei anderen Fachhändlern erhältlich. In den Monaten danach wird der Whisky dann in Europa, Nordamerika und Asien eingeführt.