Nach fünf Jahren Tüftelei und Reifezeit präsentiert Billy Walker heute die neueste Kreation der Speyside-Destillerie The GlenAllachie. Meikle Tòir (ausgesprochen „Mee-kuhl Tor“) ist der Name der neuen Marke, und unter dieser erscheinen nun die getorften Speyside Single Malts der Brennerei. Alle weiteren Details zu den ersten Abfüllungen

Meikle Tòir – The Original

Meikle Tòir – The Sherry One

Meikle Tòir – The Chinquapin One

Meikle Tòir – The Turbo, 2023 Edition

finden Sie in der Presseaussendung, die wir vom deutschen Distributor Kirsch Import erhalten haben:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Große Mission: Meikle Tòir zeigt erstmals die rauchige Seite von The GlenAllachie

Stuhr, 26.09.2023 Als Veteran der Whiskybranche steht Billy Walker wie kaum ein anderer für die Kreation herausragender Single Malts. In seiner Wirkungsstätte an der Spey, der The GlenAllachie Distillery, tüftelte er seit 2018 an einer erstmals torfigen Mission: Meikle Tòir, der neuen Marke mit untypisch rauchigem Charakter.

Billy Walker ist eine der Ikonen der Whisky-Industrie, zu deren ehemaligen Wirkungsstätten die Brennereien von BenRiach, Glendronach und Glenglassaugh gehören. Gemeinsam mit Trisha Savage und Graham Stevenson übernahm er die 1967 gegründete The GlenAllachie Distillery im Jahr 2017 und begann eine neue Reise.

„GlenAllachie“ ist gälisch und bedeutet „Tal der Steine/Felsen“, doch steinig ist Walkers Weg nicht – ganz im Gegenteil. Er hielt bei The GlenAllachie stets an dem Konzept fest, neben Core-Range-Abfüllungen wie dem 10yo, 12yo, 18yo und 25yo, die alle auch in ehemaligen Sherryfässern reifen, spezielle Wood-Finish-Sonderabfüllungen, Cuvées und Single Casks zu kreieren. Der Erfolg gibt ihm recht.

Nun präsentieren Billy Walker und The GlenAllachie das Ergebnis ihres jüngsten und ambitionierten Vorhabens: getorften Speyside Single Malt zu kreieren, der seinesgleichen sucht. Meikle Tòir (ausgesprochen „Mee-kuhl Tor“) lautet der passende Name für die neue Marke: Gälisch für „big pursuit“, steht dieser frei übersetzt für eine große Mission.

Fünf Jahre getüftelt

An dem für die Whiskyregion raren, rauchigen Stil tüftelt die unabhängige Brennerei schon seit 2018. Wenn auch in kleinem Umfang: Nur für sechs Wochen pro Kalenderjahr werden rund 100.000 Liter getorften Rohbrandes destilliert. Dafür darrt das Gerstenmalz über Festland-Torf aus St. Fergus, der im Vergleich zu Insel-Torf für süßeren Rauch mit Eichentönen sorgt. Er wird in feuchtem Zustand verwendet – für maximale Aromen und einen Torfgehalt des Whiskys von aktuell bis zu 71 ppm (im Gerstenmalz bis zu 95 ppm).

Nach fünf Jahren Reifezeit kommen heute die ersten Ergebnisse auf den Markt. Meikle Tòir – The Original ist das Flaggschiff der Range. In Bourbon und Rye Barrels sowie American Virgin Oak gereift, kommt er auf 35 ppm und ein komplexes Profil aus Backgewürzen, geröstetem Honig und süßem Torfrauch. Unter anderem in frischen Eichenfässern aus Missouri lagert Meikle Tòir – The Chinquapin One. Der Single Malt liefert robuste Noten von süßen Gewürzen und gerösteten Nüssen im Einklang mit Torfrauch.

Für Meikle Tòir – The Sherry One greift Billy Walker auf Pedro Ximénez und Oloroso Sherry Puncheons zurück. Das Resultat: volle, fruchtige Noten, die sich harmonisch mit wärmenden Torfrauchschwaden vermischen. Auch bei Meikle Tòir – The Turbo ist der Name Programm: Der limitierte Single Malt wird aus dem Destillat mit dem höchsten Phenolgehalt vermählt. Das 2023er-Release reifte in drei Virgin Oak Casks und fünf Oloroso Sherry Hogsheads zu einem facettenreichen Whisky mit einer kräftigen Portion Torf, die satte 71 ppm erreicht.

Meikle Tòir – The Original

Peated Speyside Single Malt Scotch Whisky

Alter: 5 Jahre

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstypen: First Fill Bourbon Barrels, American Virgin Oak Casks, Rye Barrels

Torfgehalt: 35 ppm

Alkoholgehalt: 50% vol.

Flaschengröße: 0,7 Liter

Sonstiges: nicht gefärbt, nicht kühlfiltriert

Verkostungsnotizen

Nase: Backgewürze, gebrannter Honig und geröstete Kaffeebohnen, mit Haselnüssen, geräucherten Mandeln und Butterscotch.

Gaumen: Spuren von süßem Torf mit kräftiger Schokolade und Heidehonig, gefolgt von Zimt, Ingwer und in Eichenholzrauch geräuchertem Zucker.

Meikle Tòir – The Chinquapin One

Peated Speyside Single Malt Scotch Whisky

Alter: 5 Jahre

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstypen: First Fill Bourbon Barrels, Chinquapin Virgin Oak Barrels

Torfgehalt: 35 ppm

Alkoholgehalt: 48% vol.

Flaschengröße: 0,7 Liter

Sonstiges: nicht gefärbt, nicht kühlfiltriert

Verkostungsnotizen

Nase: Aromen von schwelender Eichenholzglut, gebrannter Lakritze und Honigwaben, mit wildem Heidekraut, Ingwer, Butterscotch und Orangenschalen.

Gaumen: Dunkle Schokolade, Crème brûlée und geröstete Mandeln, dazu Zimt, Krokant, Anis und langanhaltender Lagerfeuerrauch.

Meikle Tòir – The Sherry One

Peated Speyside Single Malt Scotch Whisky

Alter: 5 Jahre

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstypen: First Fill Bourbon Barrels, Pedro Ximénez & Oloroso Sherry Puncheons

Torfgehalt: 35 ppm

Alkoholgehalt: 48% vol.

Flaschengröße: 0,7 Liter

Sonstiges: nicht gefärbt, nicht kühlfiltriert

Verkostungsnotizen

Nase: Zedernholz und Zigarrenkiste, dazu Butterscotch, Mokka und Orangenschalen, mit einem Hauch von Honig und Pflaumenmarmelade.

Gaumen: Üppige Zartbitterschokolade, geräucherter Honig und Mokka, gefolgt von Feigensirup, Rübensirup und gebranntem Zucker, mit einem Hauch von Torfrauch im Nachklang.

Meikle Tòir – The Turbo 2023 Edition

Peated Speyside Single Malt Scotch Whisky

Alter: 5 Jahre

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstypen: American Virgin Oak Casks, Oloroso Hogsheads

Torfgehalt: 71 ppm

Alkoholgehalt: 50% vol.

Flaschengröße: 0,7 Liter

Sonstiges: nicht gefärbt, nicht kühlfiltriert

Verkostungsnotizen

Nase: Manuka-Honig, verwittertes Leder und kräftige Schokolade mit Anklängen an geröstete Haselnüsse, getrocknete Sultaninen und gebrannte Orangenschalen.

Gaumen: Intensiver Torf, Heidehonig und Mokka, gefolgt von geräucherten Gewürzen, gerösteten Kastanien und angekohlter Eiche.

Über The GlenAllachie

The GlenAllachie ist eine der wenigen unabhängig geführten Brennereien Schottlands. Sie wird von Branchenveteran Billy Walker geleitet, der auf über ein halbes Jahrhundert Erfahrung in der Whiskybranche zurückblicken kann. In der Produktion von The GlenAllachie liegt der Schwerpunkt auf den rund 50.000 unterschiedlichsten Fässern, die in 16 Lagerhäusern ausbalancierte Single Malts zur Reife bringen. Alle Whiskys verfügen über eine Altersangabe, sind mit mindestens 46 Volumenprozenten bei natürlicher Farbe und ohne Kühlfiltrierung abgefüllt.

Über Kirsch Import

Kirsch Import kennt die Spirituosenbranche seit 47 Jahren. Das Familienunternehmen aus Stuhr in der Nähe von Bremen hat sich früh auf das Premium-Segment spezialisiert: Über 4.500 hochwertige Spirituosen, darunter Deutschlands umfangreichstes Portfolio im Bereich Single Malt, verwaltet in zweiter Generation Christoph Kirsch.