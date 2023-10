Serge verkostet: Drei aktuelle Balblair

Das Erscheinen des neuen Balblair 21 yo nimmt Serge Valentin zum Anlass, rund um diese Abfüllung mit zwei in diesem Jahr erschienenen unabhängigen Abfüllungen eine Balblair Tasting-Session zu bilden. Die Highland-Brennerei ist bekannt für ihre fruchtigen Whiskys. Und so überrascht es deshalb auch nicht, dass in den Tasting Notes diese auch des öfteren erwähnt werden.

Das Tasting auf Whiskyfun in der Übersicht:

Abfüllung Punkte

Balblair 21 yo (46%, OB, 2023) 86 Balblair 15 yo 2008/2023 (48.5%, Decadent Drinks, Equinox & Solstice, Summer Edition, 1st fill barrel) 87 Highland Single Malt 12 yo 2011/2023 (55.1%, Thompson Bros., first fill barrel) 87