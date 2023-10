Malts of Scotland mit Special Bottling zu Halloween

Malts of Scotland, der unabhängige Abfüller aus dem westfälischen Paderborn, wird heute seine Sonderabfüllung zum diesjährigen Halloween veröffentlichen. Dr. Jekyll und Mr. Hyde, ein 11 Jahre alter Bruichladdich aus einem Madeira Wine Hogshead und ein 8 Jahre alter Port Charlotte aus einem Amontillado Sherry Hogshead, sind heute ab 12 Uhr im Onlineshop sowie ab Donnerstag im Warehouseshop in Paderborn erhältlich.

Hier die Presseinfos, die wir von Malts of Scotland erhalten haben:

Special Bottling HALLOWEEN – „Die Versuchung und die Dunkelheit“

Entdecke unsere beiden neuesten Meisterwerke: Dr. Jekyll und Mr. Hyde.

Diese einzigartigen Abfüllungen verkörpern die Dualität von Licht und Dunkelheit, von Gut und Böse. Exklusiv erhältlich unter www.my-whisky-shop.com und im Warehouseshop in Paderborn.

Dr. Jekyll und Mr. Hyde repräsentieren zwei faszinierende Facetten des Whiskys. Ob Du dich von der verführerischen Süße von Dr. Jekyll oder von der intensiven Kraft von Mr. Hyde angezogen fühlst – unsere Abfüllungen bieten ein unvergleichliches Genusserlebnis für anspruchsvolle Whisky-Liebhaber. Erlebe die Handwerkskunst, die in jeder Flasche steckt, und lass Dich von den Kontrasten und Nuancen überraschen, die diese beiden Whiskys zu bieten haben.

DR. JEKYLL:

BRUICHLADDICH

11 Jahre



Cask No. MoS 23009

2012 – 2023

Madeira Wine

Hogshead

58.5% – 252 Bottles



Nase: Honigkaramell, Honigpops, süßes Popcorn, Holunderblüte, Rapsblüte, etwas Heftpflaster



Geschmack: Honig, Karamell, würzige getrocknete Rosinen, Müsliriegel, viel Würze, etwas Muskatnuss, Vanillekipferl, dunkler Kandis

MR. HYDE:

PORT CHARLOTTE

8 Jahre



Cask No. MoS 23010

2015 – 2023

Amontillado Sherry Hogshead

62.0% – 258 Bottles



Nase: Mirabelle, gelbe Pflaume, Aprikose, Stachelbeere, Honigmelone, weiße Schokolade, frisches Heu



Geschmack: Stachelbeere, Aprikosenmarmelade, leichte Marzipannote, geröstete Mandeln, Getreideschrot, Spritzgebäck

Die Abfüllungen sind nur im Set erhältlich. Am 31.10.2023 könnt ihr das Special ab 12 Uhr im Onlineshop bestellen und ab dem 02.11. ist es bei uns im Warehouseshop in Paderborn erhältlich.