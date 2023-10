Bimber Distillery kündigt The Spirit of the Underground Release Nr. 5 an

Die Londoner Bimber Distillery kündigt Batch No. 5 ihrer Spirit of the Underground Collection an. Vier weitere Stationen der Londoner Untergrund-Bahn werden nun mit einer eigenen Abfüllung gewürdigt. Die 2021 gestartete Serie wird insgesamt 44 Flaschen umfassen, die bis Ende 2024 erschienen sein sollen. Die neuen Haltestellen sind:

Bond Street – Ex-Bourbon-Fass, 56,3 % Vol., 278 Flaschen

– Ex-Bourbon-Fass, 56,3 % Vol., 278 Flaschen Hammersmith – ex-rye cask, 56,9 % Vol., 280 Flaschen

– ex-rye cask, 56,9 % Vol., 280 Flaschen Regent’s Park – Ex-Bourbon-Fass, 56,8 % Vol., 284 Flaschen

– Ex-Bourbon-Fass, 56,8 % Vol., 284 Flaschen Tottenham Court Road – ex-rye cask, 57,1 % Vol., 274 Flaschen

Wie bereits beim vorherigen Batch wird die Zuteilung der Flaschen über ein Los-System erfolgen. Die Verlosung beginnt heute und endet am Freitag, die UVP in diesem Jahr beträgt £135 pro Flasche. Mehr auf der Website www.thespiritoftheunderground.com.