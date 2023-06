Bimber Distillery mit neuem Höhenrekord

Rekord für die Bimber Distillery! Ein Single Malt Whisky der Brennerei mit dem Namen Lhotse Challenge 2023 schaffte es am 24. Mai auf den Gipfel des Mount Lhotse in Nepal (Höhe: 8.516 Metern). Nun darf sich die Londoner Destillerie mit dem Titel „Single Malt Whisky, der den höchsten Gipfel erreichte“ schmücken.

Das Gründungsmitglied der Bimber Distillery Philip Pinchin begann im Mai mit dem Aufstieg zum Lhotse. Ziel war es, mit dieser Expedition Spenden für die medizinische Wohltätigkeitsorganisation Cobalt zu sammeln. Die Brennerie Bimber unterstützte die Expedition und kreierte kreierte einen Whisky aus drei verschiedenen Fasstypen, darunter einige der ältesten und besten Fässer der Brennerei. Das Team der Expedition wurde von diesem Whisky begleitet, und so schaffte der Single Malt es auf den Gipfel des Lhotse. Nach dem Aufstieg wurde die Gipfelflasche an Bimber zurückgegeben und wird in naher Zukunft zusammen mit einer 700-ml-Ausgabe in Originalgröße versteigert. Die 700-ml-Flasche wird mit einem handgemalten Etikett versehen, um zusätzliche Mittel für Cobalt zu sammeln.