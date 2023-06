Crafted Together: Jameson und Dickies vereint in neuer limitierter Kollektion

Heute kündigen Jameson, Irish Whiskey Marke, und Dickies, Arbeitskleidungsmarke, die Einführung von Crafted Together an – eine Zusammenarbeit, inspiriert von Arbeitskleidung und die aus Kleidung, Accessoires und einer limitierten Jameson-Flasche besteht. Die Kollektion wird ab dem 14. Juni 2023 (also heute) weltweit erhältlich sein. Online sind – Stand jetzt – die Ergebnisse dieser Kooperation auf den jeweiligen Jameson und Dickies Websiten für us-amerikanischen Markt zu sehen.

Jameson und Dickies werden ihre Crafted Together-Kollektion offiziell in 26 Märkten weltweit einführen, darunter Großbritannien, den USA, Kanada und Asien, wie es auf LBB online heißt. Zur Kollektion gehören Dickies Eisenhower-Jacke, eine limitierte Jameson-Abfüllung sowie Overalls, Mützen, Kappen und mehr. Die Produktpreise liegen zwischen 20 und 80 US-Dollar (umgerechnet wäre etwas weniger als 20 und 80 €). Unterstützt wird die Kollektion/Kooperation noch durch ein Video, welches Dickies als Streetwear-Marke darstellt, zu sehen ist es auf Youtube oder hier eingebunden: