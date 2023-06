Berry Bros. & Rudd eröffnen ihr erstes Spirituosengeschäft

Der älteste Weinhändler Großbritanniens, Berry Bros. & Rudd, bauen ihre Präsenz auf dem Sektor Spirituosen weiter aus. Nach der Besetzung des neuen global brand ambassador for spirits (wir berichteten) wird bis zum Frühjahr 2024 und in direkter Näher zum Hauptsitz eine Dependance ausschließlich für Spirituosen entstehen.

Das Unternehmens blickt zurück auf erfolgreiche Entwicklungen beim Blended Scotch Cutty Sark sowie bei der Speyside-Brennerei The Glenrothes, die beide allerdings nicht mehr zu Berry Bros. & Rudd gehörren. In den letzten Jahren entwickelte Berry Bros. & Rudd allerdings seine Tätigkeit als unabhängiger Abfüller mit der Whiskyreihe Berry’s Own Selection weiter aus.