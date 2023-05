Neu bei Kirsch Import: Torfiges von Islay und aus London, bis zu 74 Jahre alte Whisky-Schätze und Süßes von Stauning

Ein weites Spektrum verschiedener Abfüllungen finden wir diese Woche in News von Kirsch Import: Ein Sommer-Draum für Rauchfans, Whisky-Schätze von Gordon & MacPhail, Neues von der Bimber Destillerie aus London und aus Dänemark von Stauning einen Rye Malt aus dem Orangenlikör-Fass.

Hier alle Details:

Exklusiver Sommer-Dram für Rauchfans: Port Askaig Sherry Cask Quarter von Islays Nordküste

Üppige Aromen von Frucht und Würze, ausbalanciert von Torf und geteerten Seilen: Wie für das Tor zur Insel Islay üblich, ist auch der Port Askaig Sherry Cask Quarter eine Hommage an die einzigartigen Aromen des Hebriden-Eilands. Die Single Malts von Port Askaig sind echte „mystery malts“. So bleibt auch die Brennerei hinter der Exklusivabfüllung für den deutschen Markt im Dunklen. Nur so viel sei verraten: Es handelt sich um eine Destillerie aus dem Norden der beliebten Whiskyregion.

Der Port Askaig Sherry Cask Quarter ist eine auf 1.296 Flaschen limitierte Small-Batch-Abfüllung. Der Islay Single Malt Scotch Whisky reifte bis zum 17. März 2023 und wurde aus drei American Oak Hogsheads sowie einem Sherry Hogshead kombiniert. Der andalusische Fassanteil macht aus dem torfig-maritimen Whisky einen sommerlich-fruchtigen Dram für Islay-Fans, der sich – weder kühlfiltriert noch gefärbt – bei knackigen 57,1 Volumenprozenten entfaltet.

Port Askaig 2014/2023 Sherry Cask Quarter

Islay Single Malt Scotch Whisky

Bottled exclusively for Kirsch Import

Dest. 2014

Abgef. 17/03/2023

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: Refill American Oak Hogsheads, Sherry Hogshead

1.296 Flaschen

57,1% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Rar, rarer, Gordon & MacPhail: Bis zu 74 Jahre alte Whisky-Schätze

Als der vielleicht bekannteste unabhängige Abfüller Schottlands verfolgt Gordon & MacPhail seit mehr als 125 Jahren ein Ziel: Single Malt Scotch Whisky von außergewöhnlicher Qualität herzustellen. Mit einer Sonderabfüllung zur Krönung von King Charles III. ist dies erneut gelungen.

Der Glen Grant 1948/2022 aus der Private Collection ruhte seit dem 10. April im Geburtsjahr des Monarchen in einem First Fill Sherry Butt und wurde am 15. Dezember, auf den Tag genau 74 Jahre nach der Taufe Seiner Majestät, abgefüllt. Trotz über sieben Jahrzehnten der Reifung: Der Glen Grant hat bemerkenswerte 50,4% vol. beibehalten und schmeckt nach festlichen Gewürzen, Beerenragout, einem Hauch von Rosinen und Zitronenschalen.

Ebenfalls äußerst rar: der Glen Grant 1959/2022. Der Whisky stammt aus dem letzten Fass des Jahrgangs im Bestand von Gordon & MacPhail. Die Mr. George Legacy – Third Edition ist eine Hommage an Mr. George Urquhart aus der zweiten Generation der Inhaberfamilie, dessen Leitprinzipien nach wie vor das Herzstück von Gordon & MacPhail bilden.

Der Visionär war es auch, der 1968, als der Großteil der Whisky-Rohbrände noch für Blends verwendet wurde, die Reihe Connoisseurs Choice ins Leben rief. Heute wächst sie um den Strathisla 2005/2022 – exklusiv für Kirsch-Kunden aus einem Refill Sherry Hogshead abgefüllt. Bei 56,3% vol. Cask Strength begegnen hier eingekochte Rosinen, duftende Orangen und geröstete Kaffeebohnen.

Zu den Privilegien, die sich Gordon & MacPhail erarbeitet hat, gehört das unabhängige Abfüllen der wunderbar komplexen Destillate der Macallan Distillery – unter dem Namen der Brennerei. Der Speymalt from Macallan Distillery 2001/2022 reifte rund zwei Dekaden lang im mit Sherry vorbelegten Eichenfass Nr. 5106. So entwickelte die Single-Cask-Rarität ein Profil aus rotem Beerenkompott, üppigen Kirschen und frisch gemahlenem schwarzen Pfeffer.

Glen Grant 1948/2022 – King Charles III Coronation Release

Gordon & MacPhail Speyside Single Malt Scotch Whisky

Private Collection

74 Jahre

Dest. 10/04/1948

Abgef. 15/12/2022

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Sherry Butt

Fassnr. 1365

281 Flaschen (insgesamt)

50,4% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Glen Grant 1959/2022 – Mr. George Legacy – Third Edition

Gordon & MacPhail Speyside Single Malt Scotch Whisky

Private Collection

63 Jahre

Dest. 15/10/1959

Abgef. 02/11/2022

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Sherry Butt

Fassnr. 3665

368 Flaschen (insgesamt)

56,5% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Strathisla 2005/2022

Gordon & MacPhail Speyside Single Malt Scotch Whisky

Connoisseurs Choice – Cask Strength

Exclusively bottled for Kirsch Import

17 Jahre

Dest. 2005

Abgef. 19/05/2022

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Refill Sherry Hogshead

Fassnr. 15604106

327 Flaschen

56,3% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Speymalt from Macallan Distillery 2001/2022

Gordon & MacPhail

Dest. 2001

Abgef. 2022

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Sherry Cask

Fassnr. 5106

255 Flaschen

55,8% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Bimber is back!

(Torfrauchige) Neuigkeiten aus London

Regionale Single-Farm-Gerste. Gerstenmalz vom traditionellen Malzboden. Washbacks aus der eigenen Küferei. Bimbers Herstellungsprozess liest sich wie das Ideal einer Whiskybrennerei. Obwohl in London beheimatet, lässt sich die Craft Distillery von der Schnelllebigkeit der Metropole nicht beeinflussen. Mit Liebe zum Detail, 7-tägiger Fermentation und zwei direktbefeuerten Pot Stills entsteht hier gefragter englischer Whisky.

Für so hohe handwerkliche Standards nehmen Bimber-Fans gern die limitierten Batch-Größen des Whiskys in Kauf. Das neue Bimber Bourbon Cask Batch 4 umfasst mit 7.000 Flaschen dennoch mehr denn je. Und: Der Single Malt wurde aus den ältesten First-Fill-Bourbonfässern der Brennerei kombiniert. Er bringt Bimber pur ins Glas: ausgewogen, mit Tiefe und typischen Noten von heller Frucht, Karamell, Vanille und Gewürzen.



Mit Bimber The 1st Peated begibt sich die Brennerei hingegen auf völlig neues Terrain. Er ist nicht nur der erste vollständig getorfte Bimber Single Malt, sondern auch der erste moderne englische Whisky aus getorfter Gerste, die vollständig vor Ort von der Brennerei selbst verarbeitet wurde.



Dafür holte Bimber Torf aus Aberdeenshire nach London und darrte das Gerstenmalz eigenhändig im maßgefertigten Trockenofen. Das Ergebnis ist ein heller, fruchtiger und strukturierter London Single Malt, der mit intensiven Aromen von glühenden Lagerfeuern und feuchtem, duftendem Torfrauch durchzogen ist.

Bimber Bourbon Cask Batch 4

Single Malt London Whisky

Abgef. 03/2023

Herkunft: England, London

Fasstyp: First Fill American Oak Bourbon Casks

7.000 Flaschen (insgesamt)

51,2% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Bimber The 1st – Peated

Single Malt London Whisky

Herkunft: England, London

Fasstyp: First Fill American Oak Bourbon Casks

1.140 Flaschen (insgesamt)

54,1% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Süßes von Stauning: Exklusives Single Cask aus dem Orangenlikör-Fass

Stauning Danish Whisky schreibt heute Erfolgsgeschichte. Eigentlich steht hinter der Marke die Geschichte eines Abenteuers. Denn als sich neun Freunde trafen, um Whisky zu machen, beschränkten sich ihre Erfahrungen mit der schottischen Nationalspirituose auf deren Genuss. Vier Ingenieure, einen Lehrer, einen Koch, einen Fleischer, einen Helikopterpiloten und einen Arzt hielt das 2005 nicht davon ab, Stauning zu gründen und einen Traum zu verwirklichen: Whiskys mit unverwechselbar dänischem Charakter.

Exklusiv für die Kunden von Kirsch Import haben die Dänen ein Single Cask ihres Danish Whisky abgefüllt. Der Stauning Rye 2018/2022 verbindet dabei den gefeierten Standard der Brennerei mit spritzigen Fruchtnoten. Nach initialer Reifung in Virgin American Oak Barrels, gönnte man der flüssigen Version eines Roggenbrotes ein außergewöhnliches Finale – in einem Fass, das zuvor Orangenlikör enthielt.

Stauning Rye 2018/2022 – Orange Liqueur Cask Finish

Stauning Danish Whisky

Exclusively bottled for Kirsch Import

4 Jahre

Dest. 20/04/2018

Abgef.: 07/2022

Herkunft: Dänemark

Fasstyp: Virgin American Oak Barrels, Orange Liqueur Cask (Finish)

Fassnr. 5740

51,8% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt