Neuer Spirits of the Forest Whisky von whic ist da

Der deutsche Spirituosen-Online-Shop whic.de setzt seine Serie Spirits of the Forest fort. Der mittlerweile sechste Teil dieser Reihe von insgesamt 13 Abfüllungen ist ab sofort online erhältlich. Alles Weitere zu Spirits of the Forest und dem Bottling VI, einem 12 Jahre alten Benrinnes aus einem 2nd fill Oloroso Sherry Butt finden Sie in den folgenden Infos, die wir von whic.de erhalten haben:

NEUER SPIRITS OF THE FOREST WHISKY

Natürlich: Mild-cremiger Genuss von Benrinnes

Bremen, Deutschland, 14.06.2023

Die sechste Abfüllung der Spirits of the Forest Reihe von whic ist da. Der 12-jährigen Benrinnes fügt sich ganz prächtig in die Serie für entspannte Genussmomente. Mit einem süßen Aromenmix aus Honig, Kirsche und Karamell lädt der Single Malt Whisky einfach zum Zurücklehnen ein. Daneben hat das 2nd fill Oloroso Sherry Butt #101, in dem der Benrinnes reifte, eine feine Eichenwürze und cremige Zartbitterschokoladennoten hinterlassen. Eine Spur Tabak sowie etwas schwarzer Pfeffer runden diesen toll ausbalancierten Whisky ab. Bei angenehm kräftigen 47% Vol. können sich die Aromen wunderbar entfalten.

Das von Hand illustrierte Label zeigt einen mächtigen Keiler im mystischen Wald – ein einmaliger Hingucker für Ihre Hausbar.

Das Butt ergab 778 Flaschen, die ab sofort exklusiv bei whic.de erhältlich sind: https://whic.de/spirits-of-the-forest

„Wenn ich diesen Whisky in zwei Wörtern beschreiben müsste, würde ich sagen: Easy going. Einfach ein schöner Tropfen, um in netter Gesellschaft zu genießen.“ – Arne Wesche, Gründer der whic GmbH

Über die Serie Spirits of the Forest

Insgesamt hat Signatory 13 unterschiedliche Whiskys in angenehmer Trinkstärke von 47% Vol. für die schöne whic Serie abgefüllt. Es werden naturbelassene Tropfen zu erschwinglichen Preisen serviert. Bei angenehmen 47% Vol. lassen sie sich besonders entspannt gemeinsam mit Freunden erkunden. Jede der Abfüllungen schmückt ein von Hand illustriertes Etikett. Die Motive fanden sich in den mythischen Wesen des Waldes. Den Benrinnes ziert ein Wildschwein – ein Tier, umgeben von vielen keltischen Mythen, das für Stärke und Furchtlosigkeit steht.

Über whic.de

Seit 2012 arbeitet das Team von whic am besten Spirituosen-Online-Shop Deutschlands. Über 5000 Artikel rund um Whisky, Cognac, Rum & Gin sind dauerhaft lieferbar. Außerdem kreiert whic.de mit viel Herzblut seine eigenen Produktlinien. Unter der Marke Tasting Circle finden Liebhaber eine große Auswahl an Whiskyproben. Mit dem Tasting Circle Club gibt es sogar die Möglichkeit, sich jeden Monat von einem neuen Whisky überraschen zu lassen. Besonderer Beliebtheit erfreut sich auch die Reihe kostenloser E-Books zum Thema Whisky.

Adresse: whic GmbH, Birkenstr. 47 – 48, 28195 Bremen, Deutschland