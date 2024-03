Der letzte Spirits of the Forest erscheint: whic veröffentlicht Nummer 13 mit edlem Bolgheri-Weinfass-Finish

Das Ende einer umfangreichen Abfüllungsserie kündigt der deutsche Online-Händler und unabhängige Abfüller whic.de heute an: Mit Ausgabe 13, einem elegant gefinishten Teaninich, finden die Spirits of the Forest einen würdigen Abschluss.

Der Whisky ist ab sofort bei whic.de erhältlich – hier mehr Infos zur finalen Abfüllung:

DER LETZTE SPIRITS OF THE FOREST WHISKY ERSCHEINT

whic veröffentlicht Nummer 13 mit edlem Bolgheri-Weinfass-Finish

Bremen, 20.03.2024

Mit dem Spirits of the Forest XIII releast der Premium-Spirituosenhändler whic heute das Finale seiner natürlichen Waldgeister-Serie. Mit seinem edlen Finish im toskanischen Bolgheri-Weinfass bringt der 14-jährige Teaninich die Reihe zu einem krönenden Abschluss. Einen großen Teil seiner opulenten Frucht- und Würznoten verdankt der Single Malt Whisky sicher diesem First Fill Wine Cask. Da es die erste Befüllung ist, nachdem darin der italienische Spitzenwein ausgebaut wurde, schenkt das Holz dem Whisky besonders intensive Aromen.

Auf köstliche Weise erweitert die Reifung so den sanften, fruchtigen Hausstil der Highland Brennerei. Ein sommerlicher Beerenmix vermengt sich mit saftigen Äpfeln und sahniger Schwarzwälder Kirschtorte. Dazu bringen Kardamom, Kaffee und Eiche sanfte Würze ins Spiel. Das Ergebnis ist ein verführerisch gut ausbalancierter 2009er Vintage, den es sich einfach zu verkosten lohnt.

Auf die Natürlichkeit der Whiskys legt besonders diese Serie, aber auch whic allgemein, ihr Augenmerk. Deshalb wurde auch bei diesem Highland Malt auf Kühlfilterung und die Zugabe von Farbstoffen verzichtet. Das kommt einem authentischen aromatischen Erlebnis zugute, das bei angenehm intensiven 47% Vol. genossen werden kann.

Das besondere Weinfass #21 ergab nur 344 Flaschen. Diese allerletzten Flaschen der Serie sind ab sofort exklusiv bei whic.de erhältlich: https://whic.de/spirits-of-the-forest

„Das außergewöhnliche Bolgheri Wein Finish verleiht dem Finale der Spirits of the Forest Serie einen passenden edlen Touch. So lecker und süß dürfen Abschiede ruhig immer sein.“ Arne Wesche, Gründer der whic GmbH

Über die Serie Spirits of the Forest

Insgesamt hat Signatory 13 unterschiedliche Whiskys in angenehmer Trinkstärke von 47% Vol. für die schöne whic Serie abgefüllt. Es werden naturbelassene Tropfen zu erschwinglichen Preisen serviert. Bei optimalen 47% Vol. lassen sie sich besonders entspannt gemeinsam mit Freunden erkunden. Jede der Abfüllungen schmückt ein von Hand illustriertes Etikett. Die Motive fanden sich in den mythischen Wesen des Waldes.