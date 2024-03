Silkie Red + Journey Through Smoke – zwei irische Neuheiten von Sliabh Liag Distilliers bei Haromex

Haromex, der Importeur aus Brüggen, informiert uns über zwei Neuheiten der irischen Sliabh Liag Distilliers für Deutschland: The Legendary Silkie Red Pomerol Finish in limitierter Auflage und ein Set von Miniaturen unter dem Titel Journey Through Smoke.

Genauere Details zu beiden Neuerscheinungen finden Sie untenstehend:

HAROMEX News: The Legendary Silkie Red Pomerol Finish – Limited Edition

Der nächste Kracher aus dem Hause Sliabh Liag Distillers erreicht Deutschland.



Der Silkie Red im Pomerol Finish ist ein absolut neues Highlight und der Nachfolger der vorherigen Limited RED-Edition! Es erwarten den Genießer intensive, florale Aromen, welche sich sanft an Noten von Himbeeren, Orangen, Pfeifen Tabak, Rosinen & Holz schmiegen. Ein einziger Tropfen Wasser bewirkt hier tatsächlich wunder und beweist den Facettenreichtum der Abfüllung!

Mit dieser Sonderedition erkundet Silkie neue Wege und schafft einen Whiskey, der die ganze Komplexität der Pomerols vom Chateau Clos L’eglise widerspiegelt. Eine neue Ikone der legendären Region Donegals ist erschaffen. Nachgelagert wurde der Blend am Ende für insgesamt 6 Monate in den besagten Fässern.



Die genaue Zusammensetzung des Blends vor der Lagerung lässt sich hier nachvollziehen:

Wie für Silkie üblich ist auch diese Abfüllung wieder in klassischer Trinkstärke in die Flasche gekommen – 46 % sind hier das Maß der Dinge

und das auch noch komplett ohne Kältefiltration. Limitiert ist die Sonderedition dabei auf insgesamt 4000 Flaschen weltweit! Die Sliab Liagh Distillers um Master Distiller James Doherty melden schon jetzt, dass die Sonderabfüllung komplett ausverkauft ist.

Ein voller Erfolg! Die letzten Flaschen stehen somit schon im Fachhandel und beim Importeur – HAROMEX.

HAROMEX News: Journey Through Smoke – The Silkie Story

Passend zu der gerade erschienen Sonderabfüllung von den Sliabh Liag Distilliers, bringen diese auch direkt ein Miniaturen Set der Core-Range heraus, welches die komplette Facette der Standards abdeckt und dies in einer stilvollen, aber schlichten Verpackung.

Den Whiskey affinen Genießer erwarten hier folgende Abfüllungen innerhalb des Sets:

The Legendary Silkie Blended Irish Whiskey Non Chill Filtered 0,7L

Ein weicher irischer Whiskey mit reichhaltigem Charakter, der in einer strohgoldenen Farbe mit einem Hauch von Bernstein daherkommt. An der Nase zeigt er sich frisch und malzig mit Aromen von grünen Äpfeln, leicht untermalt von honigsüßem Buttergeschmack. Am Gaumen sehr weich mit Noten von honigsüßem Lebkuchen, ein Hauch von einer Orangenzeste, Broiche und Butterscotch.

The Legendary Silkie Dark Blended Irish Whiskey Non Chill Filtered 0,7L

Bei der rauchigen Abfüllung wird irischer Torf verwendet, der eher auf Heidekraut, als auf Waldboden basiert mit dem Ergebnis, dass der verwendete Torf ist, süßer und weniger Eichenholz lastig als schottischer Torf ist. Die Nase vernimmt schöne Aromen von frischen Äpfeln und Birnen mit würzigen, trockenen Noten von Rauch, die an junges Eichenholz erinnern. Auf leichten Geschmacksnoten von süßem Pfeifentabak, Lakritz und dunkler Schokolode, folgen herrlich warme Toffee- und Birnen-Aromen. Das Finish gestaltet sich warm und elegant mit Noten von malzigem Rauch und Erdnussbutter.

The Legendary Silkie Midnight Blended Irish Whiskey Non Chill Filtered 0,7L

In einer schönen gelbgoldenen Farbe bietet er der Nase üppige Muscovado-Süße, Pfeifenrauch, Weihnachtsgewürz, Sandelholz, Orangenschale, Bratäpfel, Schokoladenorange, süßen Tabak und Leinsamen. Erdig und abgerundet. Ähnliche Wahrnehmungen am Gaumen; zunächst süßlich und warm mit Noten von trockenem Torfrauch, gefolgt von Noten von Toffee-Äpfeln, Eiche, Tabak und Leder. Auch eine gewisse Frische stellt sich ein, mit einem anregenden Hauch von Pinie, Blutorangen und süßer Grapefruit.