Ransom Bourbon vervollständigt sein Sortiment in Deutschland

Neues über Ransom Bourbon berichtet uns der deutsche Importeur und Distributor Haromex – drei neue Abfüllungen der in Oregon ansässigen Brennerei sind im deutschen Fachhandel erhältlich. Wir haben hier mehr dazu für Sie:

Neu: Ransom vervollständigt sein Sortiment!

Der Hersteller Ransom sieht sein Whiskey-Portfolio in Europa nun vervollständigt!Durch Haromex gelangen insgesamt drei neue Abfüllungen nach Deutschland. Die am Fuße des Coast Gebirges in Oregon (USA) liegende Destille wurde 1997 gegründet. Hier wird dem Handwerk noch in alter Weise nachgegangen. Die Cuts der Whiskeys werden komplett nach Geschmack und Geruch selektiert, um dann anschließend in frischen Weißeichen-Fässern zu den Ransom-Expressionen heranzureifen.

Wer an Ransom denkt, kann sich stets dessen 6 Grundprinzipien bewusstwerden:

1. Nutze keine Abkürzung

2. Es wird ausschließlich biologisch angebaut

3. Sei ein guter Mensch – Diene dem Land (Recycle & nutze Mehrweg)

4. Sei einzigartig – Nutze unkonventionelle Methoden

5. Sei sorgfältig – Vieles mit der Hand (keine Roboter) und fokussiere dich auf Small Batch Produktion

6. Feiere das Leben in guter Gesundheit und gutem Geist

Folgende Abfüllungen haben den Weg über den Großen Teich geschafft:

Ransom Bourbon Whiskey 0,70L – 44,00% UVP 69,90€

Für zwei Jahre in klassischer amerikanischer Weißeiche gereift und vervollständigt mit einigen zwölf Jahre alten Fässern. Die Mashbill setzt sich aus vier Getreidearten zusammen: 66% Mais, 23% Roggen, 6% Weizen und 4% gemälzte Gerste aus eigenem organischem Anbau.

Es erwarten einen typische Bourbon Noten wie Toffee, Caramel und süßem Mais. Vollmundig sind ausbalancierte Anklänge von Eiche, Cerealien, Kakao, Anise und Honig zu finden. Ein langer Abgang lässt den Bourbon umso reichhaltiger werden.

Ransom Henry DuYores Rye Whiskey 0,70L – 46,10% UVP 68,90€

Henry DuYore ist ein legendärer Moonshiner und zu seinen Ehren wurde dieser Rye Whiskey gebrannt. In diesem Tribut wurde darauf geachtet, einen zitruslastigen Whiskey zu produzieren, welcher trotzdem sehr gut ausbalanciert ist und der zudem trotz der Jahre der Fasslagerung einen guten Brenncharakter erhält. Ein guter Rye, handgefertigt, in der eigenen Alambic Destille gebrannt und in klassischen Weißeichen-Fässern gelagert.

Ransom The Emerald 1865 American Whiskey 0,70L – 43,80% UVP 101,90€

Angelehnt an ein Originalrezept einer Mashbill aus dem Jahr 1865 wurde dieser Whiskey nach dem alten irischen Vorbild destilliert. Dies hat nichts mit heutigem Irish Whiskey zu tun!

Die direkt befeuerte Alambic Pot Sill und die reine Handselektion des Cuts tragen zur neuen Interpretation des alten Rezepts bei. Gelagert auf frischer amerikanischer und französischer Eiche wird hier ein hocharomatisches Ergebnis erzielt. Eine echte geschmackliche Zeitreise, welche das Alte Land neu aufleben lässt.

Die Destille bietet neben klassischen Whiskeys auch zwei Old Tom Gins an, welche sich an die gleichen Grundwerte halten und typisch Ransom ganz Old School sind – Small Batch eben!