Haromex bringt Killowen Oats aMaze Balls Poitin nach Deutschland

Eine interessante weil etwas ungewöhnliche Abfüllung erreicht dank Haromex den deutschen Markt. Der Oats aMaze Balls Poitin der irischen Killowen Distillery fällt nicht durch seine einzigartigen Mashbill auf. Auch wurde er bereits Irish Whiskey Awards 2025 in der Kategorie Irish Poitín mit einer Goldmedaille ausgezeichnet.

Für mehr Informationen über die Spirituose Poitin verweisen wir auf eine Aussendung von Haromex, die uns Ende Februar erreichte. Alles zu Killowen Oats aMaze Balls Poitin inklusive Tasting Notes finden Sie folgend:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Neu: Killowen Oats aMaze Balls Poitin – Limited Release

Eigentlich als kleine Überraschung gedacht für den deutschen Markt, kommt der für die Messe „Poitin Now“ in Dublin produzierte Poitín nun bereits vorzeitig auf den Markt. Der Grund liegt beim Veranstalter der Messe, der diese er leider in verschieben musste. Voraussichtlich findet sie nun im Januar 2026 statt.

Killowen schafft es auch dieses Jahr wieder, Fans und solche, die es noch werden wollen, mit seiner neuen experimentellen Version zu überraschen. Gleich zum Start konnte Killowen mit Oats aMaze Balls die Goldmedaille bei den Irish Whiskey Awards 2025 in der Kategorie Irisih Poitín gewinnen – ein Beweis für die exzellente Qualität dieser limitierten Abfüllung.

Der Inhalt, der diesen Poitín so einzigartig macht, steht schon fast im Namen:

Oats & Ma(i)ze. Neben dem Hauptanteil an langsam geröstetem Mais ist eine große Menge Hafer verwendet. Abgerundet wird das Ganze mit etwas getorfter, gemälzter Gerste. Eine einmalige Mashbill, die – wie bei Killowen üblich – in Säcken angegeben wird:

7 Säcke gerösteter Mais

6 Säcke Hafer

1 Sack getorfte & gemälzte Gerste

Das Ergebnis ist ein sehr öliger, fetter und komplexer Poitín.

Tasting Notes

In der Nase erinnert alles an Popcorn, gefolgt von einer Nuance Menthol.

Auf der Zunge findet sich ein klecks Sahne mit feiner Vanille.

Im Abgang bleiben Kiefernnadeln und Vanillepudding.

Alles in allem ein echtes Erlebnis, welches sich auch an Mutige und Fans nicht rauchiger Tropfen richtet. Der perfekte Einstieg in das Thema Poitín.

Ab sofort findet man diesen Schatz im sehr gut sortierten Fachhandel!