Neu bei Kirsch Import: Nikka Yoichi 10 y.o., Port Askaig, Murray McDavid Mission Gold und The Single Malts of Scotland Single Casks

Am heutigen Dienstag bilden ein Comeback und vier Single Cask Bottlings die Whisky-Neuheiten des Importeurs und Distributors Kirsch Import.

Wieder zurück mit dem neuesten Batch ist der japanische Single Malt Yoichi 10 y.o., die Einzelfass-Abfüllungen sind Port Askaig 10 y.o. und Port Askaig 16 y.o., ein Bowmore 22 y.o. von Murray McDavid aus der Mission Gold und ein Deanston 16 y.o. von The Single Malts of Scotland.

Hier alle Details und Einzelheiten:

Reife Rauchleistung:

Nikka Yoichi 10 y.o. Single Malt ist zurück

Wer zur Wurzel japanischer Whiskys auf schottischem Niveau gehen will, muss auf die Insel Hokkaido reisen. Im nasskalten Norden Japans stellt Yoichi, die erste Nikka-Brennerei, seit Mitte der 1930er-Jahre echten Single Malt mit feinen Rauchnoten her.



Nur einen Kilometer vom Japanischen Meer entfernt über Kohlenfeuer in kleinen Pot Stills destilliert, ist Yoichi Single Malt von zart salzigen Noten, Kraft, Öligkeit und Torfrauch mit bis zu 20 ppm geprägt.

Während das Aushängeschild der Brennerei, der Yoichi Single Malt, dauerhaft verfügbar ist, sind vom Yoichi 10 y.o. jährlich nur wenige Flaschen erhältlich. Jetzt steht das neue Batch bereit, um Nosinggläser mit Aromen von Kräutern, weichen Gebäcknoten sowie fruchtigen und erdigen Anklängen zu füllen.

Nikka Yoichi 10 y.o.

Single Malt Japanese Whisky

10 Jahre

Herkunft: Japan

Fasstyp: Bourbon Casks, Sherry Casks, New American Oak Casks

45% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Das Islay-Awakening:

Letzte Limited Editions sichern!

Wohl keine andere Region ist so ikonisch mit der Whiskyproduktion verbunden wie die Isle of Islay. Nur rund 620 Quadratkilometer groß ist die Hebrideninsel, aber Heimat von aktuell zehn aktiven, zwei im Bau befindlichen sowie zwei Brennereien im Planungsstand.



Den ungebremsten Islay-Durst stillen drei Sonderabfüllungen – unabhängig abgefüllt, fassstark und unverfälscht. Ausgewählt wurden sie von uns anlässlich der ersten Whisky Live Germany. Sie haben die Vorbestellung vor Ort verpasst? Dann kommt hier Ihre Chance auf letzte limitierte Bottlings der Lieblingsinsel.

Port Askaig öffnet mit zwei „mystery“ Single Casks das Tor zu einer Destillerie der Nordküste. Der Port Askaig 10 y.o. konnte sein rauchiges Profil im Toasted American Oak Barrel mit Noten von Balsamico-Reduktion, rotem Apfel und Blutorange bereichern. 16 Jahre im Refill Hogshead ergänzten den idealtypischen Zitrus- und Rauchcharakter des Port Askaig 16 y.o. durch kraftvolle Kräuternoten.

Murray McDavid rückt exklusiv eine der ältesten Destillerien Schottlands in neues Licht: Der Bowmore 22 y.o. reifte in einem seltenen Einzelfass der Bodegas Félix Callejo aus der kleinen spanischen Provinz Burgos.

Statt klassischem Sherry- oder Port-Einfluss bringt das Rotweinfass eine rare Aromatik in der Islay-Größe hervor – für Fortgeschrittene, die Abwechslung suchen. Dabei trifft Pfirsich auf floralen Rauch, Himbeeren, Backgewürze und Räucherbutter.

Port Askaig 10 y.o.

Islay Single Malt Scotch Whisky

Exclusive Bottling for Kirsch Import

10 Jahre

Dest.: 28/04/2014

Abgef.: 2025

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: Toasted American Oak Barrel

Fassnr.: 1033

57,8% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Port Askaig 16 y.o.

Islay Single Malt Scotch Whisky

The Awakening Series 2025

16 Jahre

Dest.: 06/10/2008

Abgef.: 2025

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: Refill Hogshead

Fassnr.: 318173

54,8% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Bowmore 22 y.o.

Murray McDavid Islay Single Malt Scotch Whisky

Mission Gold – The Awakening Series 2025

22 Jahre

Dest.: 2003

Abgef.: 2025

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: Callejo Wine Cask

Fassnr.: 2

302 Flaschen

54,9% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Highland-Genuss in Reinform?

The Single Malts of Scotland – stets zu Deanston!

Die Deanston Distillery war früher eine Baumwollspinnerei, nutzt ausschließlich schottische Gerste aus der Region und wird nur äußerst selten aus unabhängiger Perspektive betrachtet. In Zusammenarbeit mit The Single Malts of Scotland (Elixir Distillers) eröffnen wir Kirsch-Kunden jetzt einen exklusiven Blick auf die erst 1965 gegründete Brennerei.

Der Deanston 16 y.o. demonstriert ehrlichen Highland-Genuss in Reinform. Aus dem Bourbon Barrel mit 53,4% vol. Cask Strength abgefüllt, liefert er klassische, warme Vanille- und Eichentöne, ergänzt durch Honigsüße, Malz, frische Fruchtnoten von Apfel und Zitrusschalen und Karamellgebäck.

Deanston 16 y.o.

The Single Malts of Scotland Highland Single Malt Scotch Whisky

Exclusively Bottled for Kirsch Import

16 Jahre

Dest.: 27/10/2008

Abgef.: 18/04/2025

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Bourbon Barrel

Fassnr.: 0808000174

232 Flaschen

53,4% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert