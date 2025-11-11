Neu bei Kirsch Import: Nikka Yoichi 10 y.o., Port Askaig, Murray McDavid Mission Gold und The Single Malts of Scotland Single Casks

Am heutigen Dienstag bilden ein Comeback und vier Single Cask Bottlings die Whisky-Neuheiten des Importeurs und Distributors Kirsch Import.
Wieder zurück mit dem neuesten Batch ist der japanische Single Malt Yoichi 10 y.o., die Einzelfass-Abfüllungen sind Port Askaig 10 y.o. und Port Askaig 16 y.o., ein Bowmore 22 y.o. von Murray McDavid aus der Mission Gold und ein Deanston 16 y.o. von The Single Malts of Scotland.
Hier alle Details und Einzelheiten:
|Presseartikel
|Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich
Reife Rauchleistung:
Nikka Yoichi 10 y.o. Single Malt ist zurück
Wer zur Wurzel japanischer Whiskys auf schottischem Niveau gehen will, muss auf die Insel Hokkaido reisen. Im nasskalten Norden Japans stellt Yoichi, die erste Nikka-Brennerei, seit Mitte der 1930er-Jahre echten Single Malt mit feinen Rauchnoten her.
Nur einen Kilometer vom Japanischen Meer entfernt über Kohlenfeuer in kleinen Pot Stills destilliert, ist Yoichi Single Malt von zart salzigen Noten, Kraft, Öligkeit und Torfrauch mit bis zu 20 ppm geprägt.
Während das Aushängeschild der Brennerei, der Yoichi Single Malt, dauerhaft verfügbar ist, sind vom Yoichi 10 y.o. jährlich nur wenige Flaschen erhältlich. Jetzt steht das neue Batch bereit, um Nosinggläser mit Aromen von Kräutern, weichen Gebäcknoten sowie fruchtigen und erdigen Anklängen zu füllen.
Nikka Yoichi 10 y.o.
Single Malt Japanese Whisky
10 Jahre
Herkunft: Japan
Fasstyp: Bourbon Casks, Sherry Casks, New American Oak Casks
45% vol.
0,7 Liter
Nicht gefärbt
Nicht kühlfiltriert
Das Islay-Awakening:
Letzte Limited Editions sichern!
Wohl keine andere Region ist so ikonisch mit der Whiskyproduktion verbunden wie die Isle of Islay. Nur rund 620 Quadratkilometer groß ist die Hebrideninsel, aber Heimat von aktuell zehn aktiven, zwei im Bau befindlichen sowie zwei Brennereien im Planungsstand.
Den ungebremsten Islay-Durst stillen drei Sonderabfüllungen – unabhängig abgefüllt, fassstark und unverfälscht. Ausgewählt wurden sie von uns anlässlich der ersten Whisky Live Germany. Sie haben die Vorbestellung vor Ort verpasst? Dann kommt hier Ihre Chance auf letzte limitierte Bottlings der Lieblingsinsel.
Port Askaig öffnet mit zwei „mystery“ Single Casks das Tor zu einer Destillerie der Nordküste. Der Port Askaig 10 y.o. konnte sein rauchiges Profil im Toasted American Oak Barrel mit Noten von Balsamico-Reduktion, rotem Apfel und Blutorange bereichern. 16 Jahre im Refill Hogshead ergänzten den idealtypischen Zitrus- und Rauchcharakter des Port Askaig 16 y.o. durch kraftvolle Kräuternoten.
Murray McDavid rückt exklusiv eine der ältesten Destillerien Schottlands in neues Licht: Der Bowmore 22 y.o. reifte in einem seltenen Einzelfass der Bodegas Félix Callejo aus der kleinen spanischen Provinz Burgos.
Statt klassischem Sherry- oder Port-Einfluss bringt das Rotweinfass eine rare Aromatik in der Islay-Größe hervor – für Fortgeschrittene, die Abwechslung suchen. Dabei trifft Pfirsich auf floralen Rauch, Himbeeren, Backgewürze und Räucherbutter.
Port Askaig 10 y.o.
Islay Single Malt Scotch Whisky
Exclusive Bottling for Kirsch Import
10 Jahre
Dest.: 28/04/2014
Abgef.: 2025
Herkunft: Schottland, Islay
Fasstyp: Toasted American Oak Barrel
Fassnr.: 1033
57,8% vol. Cask Strength
0,7 Liter
Nicht gefärbt
Nicht kühlfiltriert
Port Askaig 16 y.o.
Islay Single Malt Scotch Whisky
The Awakening Series 2025
16 Jahre
Dest.: 06/10/2008
Abgef.: 2025
Herkunft: Schottland, Islay
Fasstyp: Refill Hogshead
Fassnr.: 318173
54,8% vol. Cask Strength
0,7 Liter
Nicht gefärbt
Nicht kühlfiltriert
Bowmore 22 y.o.
Murray McDavid Islay Single Malt Scotch Whisky
Mission Gold – The Awakening Series 2025
22 Jahre
Dest.: 2003
Abgef.: 2025
Herkunft: Schottland, Islay
Fasstyp: Callejo Wine Cask
Fassnr.: 2
302 Flaschen
54,9% vol. Cask Strength
0,7 Liter
Nicht gefärbt
Nicht kühlfiltriert
Highland-Genuss in Reinform?
The Single Malts of Scotland – stets zu Deanston!
Die Deanston Distillery war früher eine Baumwollspinnerei, nutzt ausschließlich schottische Gerste aus der Region und wird nur äußerst selten aus unabhängiger Perspektive betrachtet. In Zusammenarbeit mit The Single Malts of Scotland (Elixir Distillers) eröffnen wir Kirsch-Kunden jetzt einen exklusiven Blick auf die erst 1965 gegründete Brennerei.
Der Deanston 16 y.o. demonstriert ehrlichen Highland-Genuss in Reinform. Aus dem Bourbon Barrel mit 53,4% vol. Cask Strength abgefüllt, liefert er klassische, warme Vanille- und Eichentöne, ergänzt durch Honigsüße, Malz, frische Fruchtnoten von Apfel und Zitrusschalen und Karamellgebäck.
Deanston 16 y.o.
The Single Malts of Scotland Highland Single Malt Scotch Whisky
Exclusively Bottled for Kirsch Import
16 Jahre
Dest.: 27/10/2008
Abgef.: 18/04/2025
Herkunft: Schottland, Highlands
Fasstyp: Bourbon Barrel
Fassnr.: 0808000174
232 Flaschen
53,4% vol. Cask Strength
0,7 Liter
Nicht gefärbt
Nicht kühlfiltriert