Neu bei Haromex: Angels‘ Nectar Sherry Cask

Haromex, das seit 1992 bestehende Familienunternehmen vom linken Niederrhein, bringt die Angels‘ Nectar Oloroso Sherry Cask Edition nach Deutschland. Diese erscheint in zwei Varianten: mit 46 % Vol. in Trinkstärke abgefüllt und in Fassstärke. Alle weiteren Einzelheiten und Details in der Presse-Info, die wir Haromex erhalten haben:

Angels‘ Nectar Sherry Cask erreicht Deutschland!

Mit der neuen Abfüllung von Angels‘ Nectar wird der Nachfolger des kleinen unabhängigen Abfüllers aus Schottland fortgesetzt.



Der Angels‘ Nectar Single Malt Scotch Whisky Oloroso Sherry Cask Edition wurde mit üblichen 46,00% abgefüllt und stammt aus einer nicht explizit benannten Destillerie aus den Highlands, genauer gesagt aus der Region Perthshire. Destilliert wurde im Jahre 2015, und abgefüllt dann 9 Jahre später in 2023. Wie alle bisherigen Abfüllungen, ist auch diese Edition limitiert – insgesamt auf 2.244 Flaschen weltweit!

Es erwarten den Genießer bei diesem Dram Noten von Mahagoni Holz, buttrigem Fudge und Anklänge von restnassen Fässern. Eine besondere Sherry Eleganz rundet das Erlebnis ab.



Der Whisky wird mit 79,00€ UVP seinen Weg in den Markt finden.

Neben der Abfüllung auf Trinkstärke konnte Haromex sich auch eine kleine Menge des „Cask Strength“ sichern!

Der Angels’ Nectar Single Malt Scotch Whisky Oloroso Sherry Cask Edition Cask Strength.

Dieses Kleinod wartet mit satten 57,90% auf. Dabei gibt es weltweit lediglich 181 Flaschen!

Hier besticht die Süße, zusammen mit poliertem Eichenholz, Datteln, Sirup und Obstkuchen.

Ein absolut intensives Sherry-Erlebnis mit viel Opulenz.



Die Flasche wird mit einem UVP von 116,90€ angegeben.