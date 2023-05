Glen Moray stellt Twisted Vine vor

Die Speyside-Brennerei Glen Moray erweitert ihr Portfolio und präsentiert ihre neue Abfüllung Twisted Vine. Dieser Whisky reift in Cognac-Fässern aus Eiche, die Bäume für diese Fässer wurden in der Nähe der Cognac-Weinberge in Frankreich angebaut. Glen Moray Twisted Vine, mit 40 % Vol. abgefüllt, wird als „süß und holzig“ beschrieben. In der Nase bietet er Noten von frisch gebrühtem Kaffee, Pflaumen in Sirup, Rosinen, Nüssen und Toast. Am Gaumen erscheinen Aromen von Trockenfrüchten, Kaffee, Malz und Holzwürze mit Tannin-Untertönen.

Die Markteinführung von Glen Moray Twisted Vine wird im Sommer eine neue Marketingkampagne unterstützt. Zur Zeit bieten vier führende Whisky-Bars („The Racketeer“ in London, „Nauticus“ in Edinburgh, „The Gate“ in Glasgow und „The Tippling House“ in Aberdeen ) anlässlich der Produkteinführung einen Twisted Vine-Cocktail. Ferner kann Glen Moray Twisted Vine in den Supermarkt-Ketten von Asda, Morrisons und Co-op im gesamten Vereinigten Königreich sowie in spezialisierten Whisky- und Spirituosengeschäften erworben werden. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt £28 (etwa 32 €). Ob diese Abfüllung auch auf unseren europäischen Märkten erhältlich sein wird, ist dem Artikel bei The spirits business nicht zu entnehmen.