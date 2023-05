Das Hotel Gleneagles veröffentlicht ihre Pursuits-Kollektion

Das Hotel Gleneagles feiert in diesem Jahr sein 100-jähriges Jubiläum. Anlässlich dieses besonderen Jubiläums veröffentlicht das in Perthshire gelegene Hotel eine Single-Malt-Whisky-Kollektion namens Pursuits. Diese Serie ist angelehnt an vier Outdoor-Aktvivitäten (Angeln, die Falknerei sowie Schießen und Reiten), die auf dem Anwesen angeboten werden und von den Gästen des Hotels auch gerne wahrgenommen werden.

Die Abfüllung „Fishing“ besteht aus einem Malt der Royal Brackla Distillery in den Highlands und reifte 11 Jahre lang in einem einzigen Hogshead-Fass. Ebenfalls aus einem einzigen Hogshead-Fass kommt Falconry. Dieser Malt Whisky lagerte 14 Jahre, die Herkunftsbrennerei liegt auf Islay und heißt Caol Ila. Aus der Lost Distillery Imperial stammt das Single Fass, in dem 28 Jahre lang der Whisky des Bottlings „Shooting“ reift. Und für „Horse Riding“ wurde ein Fass der Tobermory Distillery auf der Insel Mull ausgefällt, in dem der Whisky 27 Jahre lang lagerte.

Jeder Whisky erscheint in limitierter Auflage, alle vier Single Malts wurden im Dezember 2022 abgefüllt. Die Pursuits-Reihe wird im Still Room des Hotels ausgestellt und kann dort erworben werden. Die komplette Pursuits-Kollektion mit vier Flaschen ist zum UVP von 1.200 £ (das wären nicht ganz 1.4000 €) erhältlich.