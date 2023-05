TTB-Neuheit: Dalmore 33 yo

Auch heute deutet sich aufgrund eines Fundes in der us-amerikanischen TTB-Datenbank eine neue Abfüllung an: Von der Highland-Destillerie Dalmore fanden wir die Etiketten eines 33 Jahre alten Single Malt mit einem Pauillac Premier Grand Cru Classe Cask Finish, abgefüllt mit starken 51 % Vol.. So sehen die Label aus:

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf.