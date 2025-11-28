Freitag, 28. November 2025, 14:21:40
HighlandsVerkostungsnotiz

Serge verkostet: Ein einzelner Dalmore

Noch ist Serge Valentin auf einem Schiff unterwegs, daher wieder eine Einzelverkostung, diesmal ein unabhängiger Dalmore aus 2025

Ein unabhängiger Dalmore ist heute bei Serge Valentin im Glas, während er einen wohlverdienten Urlaub auf einem Schiff verbringt (der sich aber langsam dem Ende zuneigt). Serge merkt richtigerweise an, dass man unabhängige Dalmore relativ selten findet, und angesichts der heutigen Abfüllung im Tasting ist das recht bedauerlich:

AbfüllungPunkte

Dalmore 18 yo 2007/2025 (47.4%, WhiskyBusiness, The Inventors, James Watt, hogshead, cask #205, 275 bottles)87
Dalmore – Ölbild von David Christopher Schlierenkämper
