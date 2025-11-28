Ein 11 Jahre alter Tormore mit Refill Ex-Bourbon Reifung und nachfolgend 3 Jahre Finish im Second Fill Oloroso Quarter Cask und ein torfiger Islay-Jüngling mit drei Jahren Reifung im Refill Sherry Quarter Cask – das sind die beiden Whiskys, die The Caskhound am Black Friday exklusiv in seinem Webshop (Link siehe unten) anbietet.

Zu beiden Whiskys haben wir hier für Interessierte vom Abfüller mehr Infos erhalten:

BACK TO BLACK: THE CASKHOUND’s charakterstarkes Double Release rockt den Black Friday!

Unter dem Motto BACK TO BLACK startet Tilo Schnabel alias THE CASKHOUND seinen lässigen Slide in den unvermeidlichen „Black Friday“-Irrsinn – und haut dafür ein starkes Double Release auf die Theke. Zwei Single Cask-Abfüllungen, aus der Speyside und von Islay, beide fassstark – und mit 59,90 € pro 0,7er-Pulle natürlich echte Tilo-Preis-Leistungs-Kracher! Das dynamische Dram-Duo ist ab dem 28. November 2025 exklusiv in Tilos Webshop erhältlich.

Der Speysider im Team ist ein TORMORE, der sich nahtlos in Tilos STILLMAN’S GOLD-Reihe einfügt. Der kleine rauchige Inselrebell hört auf den Namen DRUIM NA CÙDAIG – und verstärkt stilecht die ikonische PEATWAVE-Familie. Beide Tropfen haben ihren ganz eigenen Sherry-Twist mitbekommen, aber immer so, dass der Brennerei-Charakter ganz klar im Rampenlicht steht. Genau die Art Dram, bei der man sofort spürt: Hier hat das Fass nur unterstrichen, was das Destillat sowieso schon kann. Das ist THE CASKHOUND pur.

Release #1: Stillman’s Gold TORMORE 2013

Speyside Single Malt Scotch Whisky

Refill Ex-Bourbon Reifung + 3 Jahre Finish im Second Fill Oloroso Quarter Cask.

Aus dem Herzen der Speyside meldet sich ein extrem entspannter, 11-jähriger TORMORE mit feinem Oloroso-Boost – aber ohne, dass dir gleich die Sherry-Keule ins Gesicht springt! Fruchtig, nussig, würzig – alles angenehm, verdammt gut ausbalanciert, mit ordentlich Charakter, null Holz-Drama und super easy zu trinken. Kurz gesagt: ein typischer Understatement Malt, den man „nur mal eben probiert“… und zack ist das Glas leer!

NOSE: Kaum im Glas, kommen dir schon Rosinen und Trockenpflaumen entgegen, so richtig schön saftig. Dazu dieses Birnen-Ding, das Tormore immer hat, plus ein bisschen Apfelschale. Dann drückt sich ’ein Löffel Orangenmarmelade rein, die alles schön aufhellt. Oh, jetzt wird’s cozy: Honigkuchen satt, leicht schokoladig mit einem Hauch Kakao. Im Hintergrund rösten ein paar Haselnüsse still vor sich hin, begleitet von etwas sanfter Eiche, einem kleinen Spritzer Zimt, am Ende ruhen sich Vanille und Haferkekse aus …

PALATE: Auf der Zunge wirkt er deutlich öliger und voller, als man’s von einem 8-Jährigen erwarten würde. Startet entspannt mit Vanille-Malz-Süße und einem fruchtigen Apfel-Birnen-Zweiklang. Danach wird’s interessanter: Die Nüsse treten nach vorne – Haselnuss und Walnuss spielen Duo – dazu Trockenfrüchte wie Datteln, Rosinen und Dörrpflaume, gefolgt von ’ner ordentlichen Portion Orangenschale. Die Würze zieht ebenfalls an: Zimt, Muskat, ein feiner Pfefferkick, und zum Ende sanfte Eichentöne …

FINISH: Der Abgang ist recht lang: trocken-würzig, nussig, mit einem Touch Früchtebrot. Rosinen bleiben hängen, ebenso ein kleiner Schimmer von Kakaopulver. Und ganz am Ende kommen Eichenwürze & Malz nochmal kurz vorbeigeschlendert, bevor sie dich in Ruhe weitertrinken lassen …

58,5 % ABV Natural Cask Strength • Auflage 145 Flaschen (0,7 l) à 59,90 Euro (UVP)

Release #2: PeatWave DRUIM NA CÙDAIG 2022

Islay Single Malt Scotch Whisky

Reifung im Refill Sherry Quarter Cask

Ein 3 Jahre junger DRUIM NA CÙDAIG (sprich: ‚Drim na Kudschäg‘) aus einer schon jetzt legendären neuen Brennerei an Islays Nordostküste zeigt uns sehr klar, wohin die Reise geht: sauberer Torfrauch, viel Küste, ein sanfter Sherry-Schimmer und genug Süße, um alles stimmig einzurahmen. Keine Sherry-Bombe, kein schwerer Brocken – aber ein ehrlicher, frischer Islay-Dram mit Charakter und satter Old-School-Rauchigkeit!

NOSE: Du bekommst zuerst diesen frischen, klaren Islay-Rauch mit maritimer „Küste morgens um sieben“-Touch: salzige Brise, nasse Kiesel und ein kleines Lagerfeuer am Strand. Aus dem Sherry Quarter Cask kommen Rosinen, helle Trockenfrüchte und ein Hauch Pflaumenkompott hinzu. Dazu süßes Malz und ein bisschen Zitronenschale, wie frisch abgerieben. Es ist mehr ein Flüstern als ein Statement, aber genau das macht’s charmant.

PALATE: Überraschend cremig. Der Torfrauch setzt sich gleich an die Zunge, leicht aschig, leicht BBQ. Dahinter viel Malzsüße und ein Tick Honig. Die Sherryseite zeigt sich mit Rosine, Aprikose und ein bisschen Kakao. Dann kommen frische Apfelschale und Orange dazu – ein kleiner Zitruskick, der schön mit der Würze spielt. Pfeffer, Zimt, ein Hauch Ingwer… jung, klar, lebendig. Holz? Spürbar, aber entspannt. Eher Strukturgeber als Showstopper.

FINISH: Mittel, aber für sein Alter ordentlich präsent. Der Rauch bleibt am längsten hängen, trocken und leicht salzig. Dann noch etwas Nuss, ein Rest Trockenfrucht und eine Spur von Schoko. Zum Schluss wieder Malz und Citrus – sauber, schlicht, lecker.

57,1 % ABV Natural Cask Strength • Auflage 97 Flaschen (0,7 l) à 59,90 Euro (UVP)

Wie alle Abfüllungen von THE CASKHOUND kommt auch dieses Power Couple naturbelassen und ohne Kühlfiltration ins Glas. Da beide Whiskys nur in limitierter Anzahl abgefüllt wurden, sollten interessierte Genießer also nicht zu lange überlegen. Ab Freitag, 28. November 2025, ist unser BLACK FRIDAY-Double Release exklusiv und nur in unserem Webshop verfügbar!

Haben wir euch hinreichend neugierig gemacht? Besucht doch unsere ausgewählten Handelspartner – die Liste findet ihr im Shop unter www.thecaskhound.de oder meldet euch dort einfach für unseren Newsletter an, um keine Nachricht zu neuen Bottlings zu verpassen.