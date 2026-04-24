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TTB-Neuheit: Dalmore 1996 Bottled in 2026

Eine offizielle Ankündigung dieser Abfüllung von Dalmore steht noch aus - sie wird aber sicher eher in der hochpreisigen Kategorie sein

Ein wohl 30 Jahre alter Dalmore ist in der us-amerikanischen TTB-Datenbank als neue Abfüllung aufgetaucht – neu deshalb, weil er erst in diesem Jahr abgefüllt wurde oder wird. 30 Jahre alte Dalmore sind keine Okkasion, und wir schätzen, dass auch dieses Bottling, Dalmore 1996, das auf 214 Flaschen limitiert ist, sich im mittleren vierstelligen Euro-Bereich bewegen wird. Abgefüllt ist er jedenfalls mit 48,2% vol. – und die Etiketten präsentieren sich wie folgt:

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf. 
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