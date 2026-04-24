Ein nicht ganz sieben Jahre alter irischer Whisky, der in seiner Reifezeit eine Menge verschiedener Fasstypen gesehen hat, darunter Tawny Port, getoastete ungarische Eiche sowie Pedro Ximénez-Sherry, ist nun in London zum „Besten Single Malt der Welt“ gewählt worden. The Donn von Craft Irish Whiskey hat diese Auszeichnung auch bereits in Asien und in den USA erlangt, schreibt die Pressemitteilung, die Sie untenstehend finden.

Craft Irish Whiskey ist bekannt dafür, extrem luxuriös aufgemachte Whiskeys zu Über-Premium-Preisen herzustellen, darunter „The Devil’s Keep„, „Celtic Egg“ oder den „Emerald Isle“ – und sie sprechen damit eine Zielgruppe an, die wohl eher als Anleger und Sammler bezeichnet werden könnte, weniger als klassische Whiskytrinker.

In Shops ist The Donn bei uns nicht zu finden, bei Interesse müssen Sie also den Sekundärmarkt bemühen. Im Webshop von Craft Irish Whiskey ist er ebenfalls ausverkauft.

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The Donn von Craft Irish Whiskey wird beim Londoner Spirituosenwettbewerb zum besten Single Malt der Welt 2026 gekürt

The Donn by Craft Irish Whiskey (PRNewsfoto/Craft Irish Whiskey)

DUBLIN, 24. April 2026 /PRNewswire/ — The Donn by Craft Irish Whiskey wurde bei der London Spirits Competition 2026 mit 96 Punkten und Doppelgold zum Single Malt Whiskey des Jahres ernannt.

Mit einem Alter von nur 6,9 Jahren hat The Donn in London (2026), Asien (2025) und den USA Spirits Ratings (2024) dreimal in Folge den Titel „Bester Whiskey der Welt“ errungen und damit deutlich ältere Konkurrenten überflügelt und eine der ältesten Annahmen der Branche in Frage gestellt: dass das Alter die Qualität bestimmt.

Stattdessen wird The Donn in einer progressiven Fassreise hergestellt, die darauf abzielt, den Geschmack in jeder Phase der Reifung zu maximieren. Der Whiskey wird zunächst in Ex-Bourbon-Fässern gelagert und durchläuft dann eine sorgfältig abgestimmte Abfolge von Fässern, darunter Tawny Port, getoastete ungarische Eiche und verschiedene Arten von Pedro Ximénez-Sherry. Jeder Übergang ist wohlüberlegt und führt neue Schichten von Süße, Struktur, Würze und Tiefe ein.

Dies wird durch unterschiedliche Fassgrößen und kontrollierte Unterfülltechniken weiter verbessert, wodurch die Sauerstoffinteraktion erhöht und das Holz-Spirit-Verhältnis verändert wird, um die Komplexität und Integration zu beschleunigen – ein Maß an Präzision, das bei der traditionellen Whiskeyherstellung nur selten angewendet wird.

„Dies ist ein Whiskey, den ich von der Destillation bis zur Abfüllung begleitet habe. Jedes Fass, jede Füllmenge, jede Entscheidung wurde getroffen, um den Geschmack zu formen, nicht um Konventionen zu folgen. Die Tatsache, dass sie drei Jahre in Folge auf dieser Ebene anerkannt wurde, ist eine Bestätigung dieser Philosophie.“ Jay Bradley, Gründer und Master Blender

Der Londoner Spirituosenwettbewerb wird von weltweit führenden Spirituosenexperten bewertet, darunter Master Blender und leitende Einkäufer von Bacardi, Diageo und Pernod Ricard, die die eingereichten Produkte nach Qualität, Wert und Attraktivität für den Verbraucher beurteilen.

Über Craft Irish Whiskey

Craft Irish Whiskey definiert irischen Premium-Whiskey neu, indem es den Schwerpunkt auf eine geschmacksorientierte Reifung statt auf Altersangaben legt. Durch die Kombination von traditionellem Destillationserbe mit modernen, datengesteuerten Techniken produziert das Unternehmen einige der weltweit meist ausgezeichneten und begehrtesten irischen Whiskeys. Der innovative Ansatz umfasst unterschiedliche Fassgrößen, eine einzigartige Holzauswahl und maßgeschneiderte Reifungsprozesse, um jeden Whiskey auf seinem optimalen Geschmacksniveau zu halten.