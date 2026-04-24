Baubeginn für das Coleburn Bistro – ein Teil der Whisky-Erlebniswelt Coleburn

Die ehemalige Coleburn Distillery (sie wurde 1985 geschlossen und dient verschiedenen Firmen als Lagerfläche) soll ja mit 2027 wieder eröffnet werden und dann ca. 1 Mio. Liter Whisky pro Jahr produzieren können (wir berichteten darüber).

Teil der Pläne ist – im Rahmen der Whisky-Erlebniswelt auch das Coleburn Bistro, und es sieht so aus, als würde es der erste fertiggestellte Teil der ganzen Anlage werden. Laut einem Bericht in drinks business hat wird seit einem Monat gebaut, nachdem Moray Council die Pläne dafür genehmigt hat.

„The Kitchery“, wie sich das Bistro nennen wird, wird in einem ehemaligen Schweinestall des Geländes gebaut. 15 direkt damit verbundene Jobs sollen mit dem Bistro geschaffen werden. Besucher werden durch eine Bar und eine Verkaufsfläche in das Bistro kommen, das Platz für 62 Besucher bieten soll. Etwas abgetrennt davon wird es private Speiseräume geben und auch ein Tasting Room ist geplant. Das Zentrum des Bistros soll eine Showküche sein.

Gwenda Smits, Director bei Coleburn, sagt dazu:

“This marks the first of many milestones in the development of the wider Coleburn Whisky Resort, The Kitchery is just the start and breaking ground feels like a very special moment. “Opening the space as an initial introduction to the site establishes it as an integral part of what will be a much larger offering, giving visitors the opportunity to return year-round, follow its progress, and enjoy the food and beverage experience. Central to the overall project is the sense of community and coming together, and we can’t wait to welcome people from both near and far to the new bistro in the heart of Speyside.”

Wann The Kitchery nun in Betrieb gehen wird, ist aus dem Artikel nicht ersichtlich – spätestens aber mit der Inbetriebnahme von Coleburn sollte es soweit sein, wenn nicht früher.