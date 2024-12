Master of Malt Blog: Auf welche Brennereien man 2025 besonders achten sollte

Das Jahresende ist so etwas wie das natürliche Habitat für Rück- und Ausblicke (auch von uns wird es natürlich dieser Tage so einen geben), und ein Klassiker darunter ist der Ausblick auf beachtenswerte Destillerien im kommenden Jahr, den die Redaktion des master of malt blogs jedes Jahr zusammenstellt. Dabei wird natürlich auch gut beschrieben, warum man eine Brennerei für besonders beachtenswert im Jahr 2025 hält, und insgesamt ist der Artikel für Whiskyfreunde eine gute Lektüre.

Das „warum“ wollen wir natürlich nicht vorwegnehmen, das finden Sie hier, aber Ihnen die Liste der diesmal ausgewählten Brennereien präsentieren wir Ihnen hier gerne:

Laggan Bay , Schottland

, Schottland Iiyama Mountain Farm Distillery , Japan

, Japan Isle of Tiree Distillery , Schottland

, Schottland Eden Mill , Schottland

, Schottland Spirit of Manchester Distillery , England

, England Ardgowan Distillery , Schottland

, Schottland Copeland Distillery , Irland

, Irland Dallas Dhu Distillery , Schottland (wird 2025 wiedereröffnet)

, Schottland (wird 2025 wiedereröffnet) Coleburn Distillery, Schottland (wird 2025 wiedereröffnet)

Viel Spaß bei der Lektüre!

Dallas Dhu. Ölbild von David Christopher Schlierenkämper